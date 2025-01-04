Растяжка для стройной формы: 5 упражнений, которые помогут похудеть

Похудение – это вызов, требующий сочетания правильного питания, физической активности и разумного подхода к тренировкам. Хотя кардио и силовые упражнения обычно занимают важное место в программе похудения, растяжка может стать вашим союзником.

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Растяжка улучшает упругость, расширяет спектр движений и даже содействует сжиганию калорий. Тренер Дэн Джонстон поделился с eatthis.com пятью лучшими упражнениями на растяжку, способствующими похудению.

Как растяжка способствует снижению веса?

Регулярные тренировки, сочетающие кардионагрузку, силовые упражнения и сбалансированное питание с дефицитом калорий, являются основой для похудения. Но и растяжка играет немаловажную роль, улучшая подвижность и гибкость. Многочисленные исследования доказывают, что растяжка способствует гипертрофии мышц, ускоряющих процесс потери жира.

Растяжки бывают статические и динамические. Статическая растяжка включает удержание мышц в растянутом положении в течение 15-20 секунд. Динамическая растяжка подразумевает активные движения, охватывающие полный диапазон движений суставов и мышц.

Болгарские сплит-приседания

Джонстон подчеркивает, что болгарские приседания улучшают подвижность бедер, облегчая повседневные движения и способствуя похудению. Исследования по PLOS One показывают, что во время этого упражнения растягиваются квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия.

Глубокие приседания

Глубокие приседания эффективно растягивают сгибатели бедер, квадрицепсы, подколенные сухожилия и икры. "Поднимите пятки, чтобы достичь большей глубины приседания и растянуть мышцы", – советует Джонстон. Это повышает подвижность суставов и способствует лучшему выполнению упражнений.

Подъемы ног

Это упражнение укрепляет мышцы коры и растягивает нижнюю часть спины и таз. Она особенно полезна для людей, проводящих много времени сидя. Как отмечает Джонстон, подъемы ног позволяют выполнить движения, обычно игнорируемые, но помогающие активизировать тело.

Боковые наклоны с гантелями или без

Это движение укрепляет туловище, растягивает мышцы таза и позволяет телу работать в другой плоскости, чем обычно. Если вам сложно выполнять упражнение без отягощений, используйте легкую гантель, чтобы обеспечить качественное растяжение.

Тяга с поворотом одной рукой

Последнее упражнение в нашем списке сочетает растяжку и сопротивление, активируя мышцы спины. "Это движение помогает растянуть мышцы, которые часто остаются напряженными", – объясняет Джонстон. Добавление поворота усиливает эффект и расслабляет спину после продолжительного сиденья.

Разместите эти упражнения на растяжку к своему тренировочному плану. Они помогут улучшить подвижность, повысить гибкость и способствуют более эффективному похудению.

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