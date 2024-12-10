Растяжка после 60: почему она важна для вашего тела

С возрастом наше тело естественно претерпевает изменения, и важно сохранять активность, чтобы поддерживать его функциональность. Одной из эффективных привычек для этого есть регулярная растяжка, которая помогает сохранять подвижность, улучшать кровообращение и баланс.

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Для людей старше 60 лет это особенно важно, ведь растяжка позволяет снизить риск травм и облегчает повседневные движения. Издание eatthis.com объясняет, почему регулярная растяжка является ключевой для здоровья и физической формы после 60 лет.

По словам тренера и инструктора по пилатесу Кейтлин Госио, регулярная растяжка имеет большое значение. "Растяжка, прежде всего, уменьшает риск травм, ведь чем больше вы тренируетесь, тем больше вероятность повреждений", – отмечает она. Кроме того, растяжка способствует увеличению диапазона движений, что повышает эффективность тренировок, поскольку мышцы работают лучше, когда могут двигаться в большем диапазоне.

С годами, особенно после 60 лет, важность растяжки возрастает, поскольку она помогает бороться с естественными физическими изменениями. Однако сама по себе растяжка не даст желаемых результатов. "Без силовых тренировок растяжка будет лишь наполовину эффективна", – говорит Госио. Если не укреплять мышцы другими упражнениями, результаты могут быть кратковременными.

Поддержка мобильности

Со старением естественно миниатюризируется спектр движений. Утрата мышечной массы и уменьшение гибкости суставов может осложнить подвижность. Однако регулярная растяжка вместе с физическими упражнениями помогает поддерживать и даже улучшать подвижность. Согласно данным Harvard Health, растяжка помогает растягивать мышцы, делая их более эластичными и способными к сокращению, что облегчает движения. "Это позволяет вам двигаться легче и комфортнее в повседневной жизни", – добавляет тренер.

Улучшение баланса

Баланс является важным показателем всеобщего здоровья и долголетия. Проблемы с равновесием могут приводить к падениям, что является основной причиной травм среди пожилых людей. Кроме того, баланс является показателем когнитивного здоровья. Госио отмечает, что регулярная растяжка помогает улучшить баланс. "Изменение позиции тела, проверка стабильности против силы тяготения, все это способствует лучшей функциональности", – говорит она.

Улучшение кровообращения

Растяжка помогает улучшить кровообращение, что особенно важно для пожилых, которые могут вести более сидячий образ жизни. Исследование, проведенное в 2020 году в The Journal of Physiology, показало, что люди, выполнявшие растяжку ног пять раз в неделю в течение 12 недель, улучшили кровообращение и снизили уровень скованности. Они также имели более низкое артериальное давление по сравнению с начальными показателями. Это происходит благодаря тому, что растяжение ног может оказывать влияние на артерии, заставляя их расширяться, а это способствует улучшению кровотока.

Советы для начинающих

Американский колледж спортивной медицины (ACSM) рекомендует растягиваться хотя бы два-три раза в неделю, но ежедневная растяжка наиболее эффективна. Важно делать растяжку во время каждой тренировки.

Госио добавляет, что растягиваться нужно не по холодным мышцам. "Если ваше тело не разогрето, вы рискуете натянуть сухожилие, что может привести к травмам", – объясняет она.

Прежде чем приступить к растяжке, важно выполнить несколько движений, чтобы разогреть мышцы. Если вы чувствуете боль при растяжке, необходимо прекратить упражнение. "Не заставляйте себя, если что-то болит", – советует она.

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