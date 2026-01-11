Рацион 60 лет: что стоит есть ежедневно для поддержания здоровья

После 60 лет здоровье становится особенно ценным ресурсом, который требует регулярного внимания и поддержки. Правильное питание помогает сохранить силу, ясность ума и энергию на каждый день.

Видео дня

Эксперты делятся с eatthis.com советами по продуктам, которые стоит включать в ежедневный рацион, чтобы поддержать сердце, кости и мышцы. Следуя этим рекомендациям, можно существенно снизить риск хронических заболеваний и чувствовать себя активным в зрелом возрасте.

По словам диетолога Энджи Аше, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных угроз для людей этой возрастной категории. Именно поэтому сбалансированный рацион в сочетании с двигательной активностью должен быть ежедневным приоритетом.

"Это особенно важный период для регулярной физической активности. Силовые упражнения помогают замедлить саркопению и поддерживать плотность костей. А ходьба и плавание – отличные варианты с низкой нагрузкой для улучшения работы сердца", – объясняет Аше.

Впрочем, питание не менее значимо. Чтобы уменьшить риск развития хронических заболеваний – от проблем с сердцем до остеопороза – важно делать ставку не на отдельные "суперфуды", а на многообразие продуктов с различными питательными свойствами.

Белковые продукты

"С возрастом потребность в калориях уменьшается из-за замедления обмена веществ в состоянии покоя. Зато организму нужно больше белка, чтобы предотвратить потерю мышечной массы, силы и подвижности", – отмечает Аше.

Если стандартная рекомендация составляет 0,8 г белка на килограмм массы тела в день, то людям после 60 лет эксперт советует повысить норму минимум до 1,2 г белка на 1 кг веса.

"Качественные источники белка – в частности лосось, яйца и молочные продукты – поставляют организму незаменимые аминокислоты", – говорит Аше. Она также советует начинать день с завтраков с высоким содержанием белка, например яиц или белковых блинов.

Продукты с кальцием и витамином D

"Кальций и витамин D играют решающую роль в поддержании здоровья костей, и с возрастом потребность в этих нутриентах только растет", – отмечает диетолог.

Молочные продукты традиционно считаются хорошим источником этих веществ, но не только они. Значительное количество кальция можно получить из брокколи рабе, вареной листовой зелени, темной фасоли и семян чиа. Витамин D содержится в жирной рыбе – в частности в лососе и скумбрии.

"Старайтесь регулярно употреблять различные виды жирной рыбы. Она обеспечивает организм не только белком, но и омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшать воспалительные процессы", – советует Аше.

Пища с высоким содержанием клетчатки

Еще один ключевой компонент здорового рациона после 60 лет – клетчатка.

"Научные данные свидетельствуют, что клетчатка снижает риск сердечных заболеваний, диабета, метаболического синдрома и дивертикулярной болезни", – объясняет специалистка.

Чтобы получать ее в достаточном количестве, стоит ежедневно добавлять в меню разнообразные растительные продукты: малину, листовую зелень, семена чиа и льна, овес, нут и киноа.

Ранее OBOZ.UA писал, как придерживаться здорового рациона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.