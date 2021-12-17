Четвертая группа крови: какие продукты запрещены и разрешены

При составлении правильного рациона для людей с IV (АВ) группой крови, носителями которой являются только 5% населения Земли, следует сосредоточиться на тофу, молочных и морепродуктах и зеленых овощах. Полезными для них станут лосось, сардина, тунец, а также йогурт и кефир.

Такую систему правильного питания представил известный американский врач-натуропат Питер Д'Адамо в своей книге Eat Right 4 Your Type. Сбалансировав свое меню, также следует вести активный способ и избегать вредной пищи, а именно: газированных напитков, алкоголя и кофеина, копченого и вяленого мяса, поскольку эти продукты могут повышать риск онкологических заболеваний желудка.

Врач утверждает, что генетически каждой группой крови предопределены определенные особенности в организме человека, а продукты питания вступают с ней в химическую реакцию. Исследования также показали, что носители каждой из групп крови обладают генетической предрасположенностью к развитию определенных заболеваний.

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Так, у людей с четвертой группой крови значительно снижен уровень желудочной кислоты в сравнении с другими, а это значит, что метаболические процессы могут быть замедленными. Учитывая эту особенность, врач обращает внимание своих пациентов на то, что лучшего пищеварения можно достичь, если не совмещать в одном приёме пищи белки и крахмал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог Оксана Скиталинская назвала самые полезные составляющие здорового питания, а именно: овощи, фрукты, белковые продукты и растительные жиры.