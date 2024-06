Размахивание ногами и не только: Сальма Хайек показала тренировку в бассейне

Популярная актриса Сальма Хайек отмечает свое поразительное количество подписчиков в Instagram тренировкой в бассейне. Она продемонстрировала свою изящную фигуру и поблагодарила подписчиков за поддержку.

В своем недавнем видео "Тренировка в купальнике" Сальмы Хайек просто наслаждается расслабляющим днем в бассейне, но на самом деле она извлекает настоящую пользу от тренировки. Читайте материал Eat This Not That, чтобы узнать, что она говорит о том, как движения могут работать для укрепления здоровья.

Покачивание бедрами в воде к бедрам

Эти полезные движения помогут задействовать основные мышцы и улучшить баланс и стабильность, говорят тренеры. Ведь вода создает сопротивление, что может сделать упражнение более сложным и эффективным. В начале ролика номинантка на "Оскар" ныряет в воду и плывет к передней части бассейна. Затем видят, как она покачивается в бассейне с водой к бедрам.

Удары спиной

Это упражнение направлено на мышцы ног, включая ягодичные и подколенные сухожилия. Это может помочь тонизировать и укрепить нижнюю часть тела Хайек делает упражнение ушибы ногой назад, когда голова лежит на бортике бассейна.

Боковые подъемы ног

Специалисты объясняют, что это упражнение может работать над отводящими бедра мышцами, отвечающими за отведение ноги от средней линии тела. Это хороший способ подтянуть и сформировать внешнюю часть бедер и бедер. Сама Хайек также выполняет боковые подъемы ног во время тренировки.

Размахивая руками

По словам тренеров, махи руками в воде могут быть хорошим способом задействовать мышцы плеч и рук. Это также может способствовать общей тренировке сердечно-сосудистой системы, если выполняться с достаточной интенсивностью. Далее видно, как актриса по шею в воде размахивает руками, выполняя упражнение.

Тренировки в воде имеют несколько преимуществ

Эта тренировка имеет несколько преимуществ для здоровья, ведь плавучесть воды уменьшает влияние на суставы, что делает его подходящим вариантом для людей с проблемами суставов или ищущих упражнения с низкой нагрузкой. Вода также создает природное сопротивление, что может повысить эффективность упражнений и помочь нарастить силу. Кроме того, занятия в воде помогают регулировать температуру тела, предотвращая перегрев во время интенсивных тренировок.

Вот как Хаек тренируется

Звезда откровенно признается в том, что ей не нравится тренироваться, активность в воде и выполнение движений с небольшим ударом действительно имеют значение. Является ли эта конкретная программа хорошей тренировкой, зависит от различных факторов, включая уровень физической подготовки, цели и преимущества человека. Упражнения на воде могут быть отличным дополнением к общей программе физической подготовки, но они не могут заменить традиционные наземные тренировки, добавляют фитнес-тренеры.

Ранее OBOZ.UA рассказал о секретах снижения веса для ленивых.

