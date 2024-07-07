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Разница между растворимой и нерастворимой клетчаткой: в каких продуктах содержится

Диана Бондаренко
Новости медицины
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Разница между растворимой и нерастворимой клетчаткой: в каких продуктах содержится

Клетчатка – пищевые волокна, относящиеся к типу углеводов, однако не могут быть полностью расщеплены пищеварительной системой. Она содержится в ряде продуктов растительного происхождения. Речь идет о фруктах, овощах, цельных зернах, орехах и семенах.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что существует два типа клетчатки, а именно:

  • Растворимая – растворяется в воде и образует гелеобразное вещество в пищеварительном тракте.
  • Нерастворимая – не растворяется в воде, а добавляет объем во время стула.

Клетчатка важна для поддержания здорового пищеварения и предотвращения запора, геморроя и дивертикулита. Более того, она может помочь снизить уровень холестерина, регулировать уровень сахара в крови и способствовать ощущению насыщения.

Продукты, в которых содержится нерастворимая клетчатка

  • Цельнозерновые продукты: хлеб, макароны и крекеры.
  • Коричневый рис.
  • Овощи: морковь, сельдерей, брокколи, брюссельская капуста и зеленая фасоль.
  • Кожа фруктов: яблоки, груши и киви.
  • Орехи и семена: миндаль, семена льна и подсолнечника.
  • Кукуруза.
  • Бобовые: чечевица, нут и фасоль.

Продукты, в которых содержится растворимая клетчатка

  • Овес.
  • Фрукты: яблоки, бананы, апельсины, ягоды и груши.
  • Овощи: морковь, брокколи, сладкий картофель и лук.
  • Бобовые: чечевица, нут и черная фасоль.
  • Орехи и семена: миндаль, семена чиа и льна.
  • Шелуха семян подорожника.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская