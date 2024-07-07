Разница между растворимой и нерастворимой клетчаткой: в каких продуктах содержится

Клетчатка – пищевые волокна, относящиеся к типу углеводов, однако не могут быть полностью расщеплены пищеварительной системой. Она содержится в ряде продуктов растительного происхождения. Речь идет о фруктах, овощах, цельных зернах, орехах и семенах.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что существует два типа клетчатки, а именно:

Растворимая – растворяется в воде и образует гелеобразное вещество в пищеварительном тракте.

Нерастворимая – не растворяется в воде, а добавляет объем во время стула.

Клетчатка важна для поддержания здорового пищеварения и предотвращения запора, геморроя и дивертикулита. Более того, она может помочь снизить уровень холестерина, регулировать уровень сахара в крови и способствовать ощущению насыщения.

Продукты, в которых содержится нерастворимая клетчатка

Цельнозерновые продукты : хлеб, макароны и крекеры.

: хлеб, макароны и крекеры. Коричневый рис .

. Овощи : морковь, сельдерей, брокколи, брюссельская капуста и зеленая фасоль.

: морковь, сельдерей, брокколи, брюссельская капуста и зеленая фасоль. Кожа фруктов: яблоки, груши и киви.

Орехи и семена : миндаль, семена льна и подсолнечника.

: миндаль, семена льна и подсолнечника. Кукуруза.

Бобовые: чечевица, нут и фасоль.

Продукты, в которых содержится растворимая клетчатка

Овес .

. Фрукты : яблоки, бананы, апельсины, ягоды и груши.

: яблоки, бананы, апельсины, ягоды и груши. Овощи : морковь, брокколи, сладкий картофель и лук.

: морковь, брокколи, сладкий картофель и лук. Бобовые : чечевица, нут и черная фасоль.

: чечевица, нут и черная фасоль. Орехи и семена : миндаль, семена чиа и льна.

: миндаль, семена чиа и льна. Шелуха семян подорожника.

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