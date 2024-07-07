Разница между растворимой и нерастворимой клетчаткой: в каких продуктах содержится
Клетчатка – пищевые волокна, относящиеся к типу углеводов, однако не могут быть полностью расщеплены пищеварительной системой. Она содержится в ряде продуктов растительного происхождения. Речь идет о фруктах, овощах, цельных зернах, орехах и семенах.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что существует два типа клетчатки, а именно:
- Растворимая – растворяется в воде и образует гелеобразное вещество в пищеварительном тракте.
- Нерастворимая – не растворяется в воде, а добавляет объем во время стула.
Клетчатка важна для поддержания здорового пищеварения и предотвращения запора, геморроя и дивертикулита. Более того, она может помочь снизить уровень холестерина, регулировать уровень сахара в крови и способствовать ощущению насыщения.
Продукты, в которых содержится нерастворимая клетчатка
- Цельнозерновые продукты: хлеб, макароны и крекеры.
- Коричневый рис.
- Овощи: морковь, сельдерей, брокколи, брюссельская капуста и зеленая фасоль.
- Кожа фруктов: яблоки, груши и киви.
- Орехи и семена: миндаль, семена льна и подсолнечника.
- Кукуруза.
- Бобовые: чечевица, нут и фасоль.
Продукты, в которых содержится растворимая клетчатка
- Овес.
- Фрукты: яблоки, бананы, апельсины, ягоды и груши.
- Овощи: морковь, брокколи, сладкий картофель и лук.
- Бобовые: чечевица, нут и черная фасоль.
- Орехи и семена: миндаль, семена чиа и льна.
- Шелуха семян подорожника.
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