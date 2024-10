Реальный размер порций для 5 популярных продуктов: сколько можно съесть за один присест

Обычно нам трудно отказать себе в желании съесть чего-то вредного. Однако, вы все еще можете лакомиться "неправильной" пищей, если будете придерживаться четко установленных порций.

Ограничивая "пустые калории", вы сможете избежать переедания и поддержать свое здоровье и энергию. Как наслаждаться популярными и любимыми вкусностями, не жертвуя пищевой ценностью, рассказали в Eat This, Not That.

Картофельные чипсы

Соленые закуски, такие как картофельные чипсы любят практически все. Чтобы насладиться ими без вреда для фигуры, ограничьте порцию до 15% от их количества в упаковке, что равно примерно 13 чипсам. Так вы употребите всего 154 калории вместо более 1000.

Желейные бобы

Желейные зерна выглядят привлекательно, но не стоит съедать всю пачку за раз. Рекомендуемая порция составляет всего 10 бобов, что содержит около 92 калорий. Важно потреблять их умеренно, а потому несколько желейных бобов каждые несколько дней вам точно не повредят.

Готовые завтраки

Мультизерновые хлопья - это отличный вариант для перекуса на ходу благодаря своему вкусу и хрустящей текстуре. Одна порция такого лакомства составляет около 30 граммов, что составляет примерно 8% от упаковки, содержащей всего 115 калорий. Это делает их легким и вкусным выбором для быстрого перекуса.

Шоколад

Хотя молочный шоколад очень вкусный, но важно контролировать порции, чтобы его не переесть. Рассмотрите возможность съедать по 5 кусочков или ⅛ плитки, которая будет содержать только 133 калории. Это поможет насладиться вкусом, не превышая калорийность.

Coca-Cola

Выбирайте Coca-Cola как один из любимых безалкогольных напитков, однако помните об умеренности. Ограничьте потребление до половины порции, чтобы уменьшить количество сахара и лишних калорий. Это поможет сохранить здоровье, не отказываясь от любимого вкуса.

