Ребел Уилсон рассказала как она действительно похудела на 35 кг и про свою мотивацию

Знаменитая австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон попала в заголовки газет после того, как заметная похудела. Несколько лет назад звезда начала публиковать сообщения в своем Instagram, чтобы поделиться некоторыми тренировками, которые она выполняет.

В течение последующих актрис периодически делились фотографиями, чтобы показать, как последовательные физические упражнения привели к ее постепенной потере веса. В августе прошлого года она объявила, что потеряла в общей сложности более 35 килограммов, пишет Eat This Not That .

Как признавалась она в своих интервью, в прошлом ее с лишним весом охотно снимали в кино- и телевизионных проектах. "У меня была работа, где мне платили много денег, чтобы я была больше", — сказала она.

Однако теперь, когда она похудела, Уилсон заметила, как она привлекла внимание. Но я это понимаю. Опра – один из моих героев. Она, конечно, боролась с проблемами питания, и я бы всегда смотрела ее эпизоды, когда она говорила об этом", - рассказывает звезда.

Однако теперь, по словам актрисы, общественность больше сосредоточилась на ее теле, чем на профессиональных достижениях. Она напомнила, что в 2019 году у нее вышло четыре фильма, два из которых она спродюсировала, и один, "Кролик Джоджо", номинированный на премию "Оскар" за лучший фильм". "Но теперь у меня больше прессы, когда я ничего не делаю, кроме как худею", - рассказывает она.

Вместе с тем Уилсон говорит, что ее потеря веса не связана с внешностью. Как и в случае с многими людьми, похоже, она воспринимала карантин, вызванный пандемией, как возможность сосредоточиться на уходе за собой.

"Дело не в том, чтобы иметь определенный размер, вес или что-нибудь другое. Речь идет только о том, чтобы любить себя и путешествие, на котором ты идешь. И для меня женщины, которые, на мой взгляд, самые красивые — это те, кто участвует в своей собственной силе", - объясняет актриса.

Для того чтобы похудеть, Уилсон активно занималась фитнесом. "Это сработало, потому что это был подход ко всему образу жизни и борьбе с эмоциональным питанием. Я не полностью излечилась. Но я научился справляться с этим", – говорит она.

Уилсон также добавила, что впервые в жизни она похудела и сохранила вес.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему певица Карди Би не хочет быть худой, и бросает вызов стандартам красоты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.