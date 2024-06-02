Особенности фигуры Карди Би: почему певица не хочет быть худой

Певица Карди Би, известная своей бодипозитивностью и уверенностью в себе, недавно опубликовала в Instagram фото, на котором она демонстрирует свое тело, одетое в потрясающий свитер и мини-юбку Chanel. В подписи она с юмором отметила, что сегодня она "худая", но несмотря на восторги и комплименты, которые она получила от своих звездных друзей, Карди по-прежнему говорила о том, что ей неприятно быть слишком худой. Eatthis выяснил почему.

В прошлом Карди открыто обсуждала свою борьбу с непреднамеренной потерей веса. После рождения дочери в 2018 году она почувствовала себя подавленной из-за сильного похудения. В видео в Instagram Live Карди откровенно поделилась своими чувствами со своими подписчиками, признавшись, что ей не нравится выглядеть излишне худой.

Имея дело с понижением аппетита и желанием вернуть утраченный вес, Карди выразила свое разочарование. В подростковом возрасте она имела дело с похожей ситуацией, испытывая недовольство своей стройной фигурой. Последствия ее похудения угнетали и отрицательно влияли на ее самочувствие.

Однако последняя фотография показывает, что Карди сейчас не переживает из-за своей худощавой внешности. На предыдущем фото в Instagram она с гордостью признала, что ее бедра увеличиваются, что свидетельствует о положительном отношении к своим формам. Кажется, что Карди наконец-то довольна своей фигурой и чувствует уверенность.

Хотя путь Карди к своему идеальному телу продолжается, она остается поклонницей принятия своей уникальной фигуры и бросает вызов общественным стандартам красоты. Ее искренность о собственной борьбе поощряет других быть добрее к себе и придавать приоритет самопринятию.

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