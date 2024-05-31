Что следует есть перед занятиями йогой: полезные советы

Питание перед занятием йогой оказывает значительное влияние на вашу производительность и самочувствие. Чтобы извлечь максимальную пользу от тренировки, вам нужно выбрать правильные продукты и убедиться, что вы не испытываете никакого дискомфорта. Eatthis рассказал, что следует есть непосредственно перед тем, как сесть на коврик.

Время – это все

Время приёма пищи перед занятием йогой имеет решающее значение. Эксперты рекомендуют перекусить 200-300 калориями примерно за 30 минут до занятия, чтобы обеспечить надлежащее пищеварение. Если вы предпочитаете более калорийную пищу, она должна быть в пределах 400-500 калорий, принятая за два-три часа до начала занятия.

Выбирайте еду с умом

Избегайте употребления тяжелой, медленно переваримой или сильно ароматизированной пищи ближе к началу занятий. Избегайте овощей с высоким содержанием клетчатки, таких как фасоль и крестоцветные, поскольку они также вызывают газообразование и спазмы желудка. Употребляйте углеводы с быстрым высвобождением из фруктов и овощей, поскольку они обеспечивают немедленный заряд энергии, не вызывая вздутия живота.

Гидратация имеет значение

Убедитесь, что у вас достаточно воды в организме перед началом занятий йогой. Делайте глотки натурального электролитного напитка через регулярные интервалы времени, чтобы поддерживать нормальный баланс жидкости в организме. Избегайте магазинных напитков с искусственными подсластителями и химикатами, а лучше приготовьте домашнюю версию, используя очищенную воду и соль, содержащие минералы, огуречный сок, выжатый лимонный или лаймовый сок.

Предложения по перекусам

Для утренних занятий йогой выбирайте легкие перекусы перед занятием, а позже позавтракайте питательным завтраком. Кусок половинки авокадо или небольшое количество сырого миндаля подготовят вас до начала занятий. Овсянка с бананом или нарезанными яблоками, курагой или изюмом вместе с соевыми орехами, нежирный греческий йогурт с черникой могут быть альтернативой.

Смузи перед тренировкой

Приготовьте перед тренировкой смузи для оптимального питания и увлажнения. Один из самых распространенных вариантов – бананово-протеиновой полосе со смесью банана, шпината и миндального молока, а также растительным протеиновым порошком. Бананы легко усваиваются, содержат много калия и снабжают необходимыми углеводами для получения энергии.

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