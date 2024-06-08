Регулярные физические упражнения могут помочь облегчить депрессию: несколько советов
Физические упражнения являются хорошим способом насытить мозг кислородом, а также они могут в определенной степени облегчить депрессию или тревогу.
Хотя это не лекарство от депрессии, но физическая активность может помочь вам облегчить симптомы, пишет OBOZ.UA.
Не напрягайтесь, начинайте с маленьких шагов
Тренировка в течение 30 минут ежедневно может улучшить ваше настроение. Побочных эффектов от этого нет.
Исследования показали, что физически активные люди испытывают больше энтузиазма и волнения.
Идея состоит в том, чтобы двигать своим телом и выбирать все, что вам подходит.
Самыми мощными являются кардио и аэробные упражнения.
Исследователи утверждают, что кардио- и аэробные упражнения оказывают прямое влияние на борьбу с тревогой и депрессией.
Такие упражнения быстро стимулируют определенные химические вещества в вашем мозгу и высвобождают эндорфины, благодаря которым вы чувствуете бодрость и поддерживаете приподнятое настроение.
Несколько минут быстрой ходьбы или бега станут отличным началом для облегчения симптомов депрессии.
Выйдите на свежий воздух и займитесь физической активностью
Небольшие мероприятия на свежем воздухе, такие как игры с друзьями, метание мяча с детьми или даже пробежка с собакой, тоже очень полезны.
Вы также можете выбрать йогу, которая, как говорится, оказывает на нас антидепрессивное действие.
Йога также улучшает гибкость нашего тела, улучшает баланс и помогает бороться с негативными мыслями.
Другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы облегчить симптомы
Есть много расстройств, которые упражнения могут не решить. В этом свете не следует полагаться только на что-либо одно и/или переусердствовать.
Если вам нужно что-то успокоить свой ум, вы можете попробовать медитацию, поскольку повторение мантры часто может иметь успокаивающий эффект.
Это также поможет вам бороться с психическими заболеваниями.
Ранее OBOZ .UA рассказывал о том, чем чревата функциональная депрессия и как ее преодолеть.
Подписывайтесь на каналы OBOZ .UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.