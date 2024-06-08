Регулярные физические упражнения могут помочь облегчить депрессию: несколько советов

Физические упражнения являются хорошим способом насытить мозг кислородом, а также они могут в определенной степени облегчить депрессию или тревогу.

Хотя это не лекарство от депрессии, но физическая активность может помочь вам облегчить симптомы, пишет OBOZ.UA.

Не напрягайтесь, начинайте с маленьких шагов

Тренировка в течение 30 минут ежедневно может улучшить ваше настроение. Побочных эффектов от этого нет.

Исследования показали, что физически активные люди испытывают больше энтузиазма и волнения.

Идея состоит в том, чтобы двигать своим телом и выбирать все, что вам подходит.

Самыми мощными являются кардио и аэробные упражнения.

Исследователи утверждают, что кардио- и аэробные упражнения оказывают прямое влияние на борьбу с тревогой и депрессией.

Такие упражнения быстро стимулируют определенные химические вещества в вашем мозгу и высвобождают эндорфины, благодаря которым вы чувствуете бодрость и поддерживаете приподнятое настроение.

Несколько минут быстрой ходьбы или бега станут отличным началом для облегчения симптомов депрессии.

Выйдите на свежий воздух и займитесь физической активностью

Небольшие мероприятия на свежем воздухе, такие как игры с друзьями, метание мяча с детьми или даже пробежка с собакой, тоже очень полезны.

Вы также можете выбрать йогу, которая, как говорится, оказывает на нас антидепрессивное действие.

Йога также улучшает гибкость нашего тела, улучшает баланс и помогает бороться с негативными мыслями.

Другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы облегчить симптомы

Есть много расстройств, которые упражнения могут не решить. В этом свете не следует полагаться только на что-либо одно и/или переусердствовать.

Если вам нужно что-то успокоить свой ум, вы можете попробовать медитацию, поскольку повторение мантры часто может иметь успокаивающий эффект.

Это также поможет вам бороться с психическими заболеваниями.

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