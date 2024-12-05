Рекомендации, которые помогут остановить старение после 50 лет
После 50 лет ваше тело претерпевает естественные изменения, однако здоровый образ жизни может замедлить эти процессы, поддерживая хорошее самочувствие. Таким образом, чтобы поддержать здоровье и продлить активную жизнь, важно включать в рацион больше растительной пищи, цельного зерна и клетчатки, ограничивая обработанные продукты.
Чего именно стоит придерживаться и о каких рекомендациях стоит помнить, чтобы стареть разумно, рассказали в Eat This, Not That. Такое простое обновление рациона может стать основой для здорового старения после 50 лет.
Употребление пептида коллагена
Чтобы кожа выглядела моложе, попробуйте включить больше коллагена в свой рацион. Один из самых простых способов - это добавлять коллаген в виде таблеток или порошка. Прием дополнительного коллагена может помочь компенсировать его естественную потерю с возрастом. Это может способствовать улучшению состояния кожи, уменьшая признаки старения.
Увеличение в рационе рыбы с низким содержанием ртути
Жирная рыба полезна для здорового старения благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3, которые поддерживают сердце и снижают риск возрастных заболеваний. Кроме того, потребление морепродуктов связано с улучшением здоровья мозга, уменьшением риска болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Ешьте много фруктов и овощей
Не забывайте о важности фруктов и овощей в вашем рационе, ведь они богаты питательными веществами, помогающими замедлить старение, а также поддерживать здоровое старение клеток. Для этого вы можете перекусить смузи или овощным блюдом, заправленным хумусом.
Отказаться от сигарет
Курение ускоряет старение, способствуя появлению морщин и ухудшая кровообращение в коже. Отказ от этой привычки поможет замедлить процесс старения и поддержать общее здоровье. И хотя это может быть непросто, результат все же стоит усилий.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что есть, чтобы замедлить процесс старения.
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