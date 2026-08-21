Решающие минуты: алгоритм действий для оказания себе первой помощи при массивном кровотечении

Еще несколько лет назад навыки остановки кровотечения у большинства украинцев ассоциировались прежде всего с военными. Сегодня из-за постоянных ракетных и дронных атак существует высокий риск получения ранений для гражданских лиц в любом регионе страны. Кроме того, получить травму можно и в результате ДТП, производственной травмы, падения или несчастного случая дома.

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В таких ситуациях решающим фактором являются действия людей, оказавшихся рядом. Именно первые минуты после травмы часто определяют, будет ли у пострадавшего шанс дождаться помощи.

Массивное кровотечение – одна из самых опасных угроз после тяжелого ранения. Оно может привести к гибели уже через считанные минуты. Именно поэтому в современных протоколах домедицинской помощи остановка критической кровопотери является приоритетом, а жгут – одним из самых эффективных средств стабилизации состояния пострадавшего. С помощью своевременного наложения кровоостанавливающего жгута можно выиграть время и существенно повысить шансы на спасение. Важно, что для этого турникет нужно правильно применить и действовать в соответствии с алгоритмом домедицинской помощи.

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После ранения в первую очередь необходимо оценить ситуацию. Прежде чем оказывать помощь себе, необходимо убедиться, что опасность миновала или ее последствия можно свести к минимуму. Например, если обстрел продолжается и существует риск повторного удара, или после ДТП опасно оставаться в автомобиле, следует, по возможности, переместиться в более безопасное место. Стоит обратиться за помощью к людям, находящимся рядом, а если свидетелей несколько – обратиться к конкретному человеку с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь.

Следующий шаг – быстро проверить, нет ли массивного кровотечения. Оно представляет непосредственную угрозу для жизни и может привести к смерти за считанные минуты. О нём могут свидетельствовать интенсивный выток крови из раны, пульсирующая струя, одежда, которая стремительно пропитывается кровью, или быстро увеличивающаяся лужа крови. Опасными признаками также являются полная или частичная ампутация конечности. Также могут наблюдаться бледность кожи, холодные руки и ноги или нарушение сознания.

"Если источник кровотечения хорошо виден, первое, что нужно сделать, – максимально прижать рану руками. По возможности после этого накладывают давящую повязку и оценивают, удалось ли остановить кровотечение. Если нет, необходимо наложить жгут, расположив его на 5–7 сантиметров выше раны, ни в коем случае не на локтевом или коленном суставах. После этого важно убедиться, что кровопотеря прекратилась, а также зафиксировать время наложения, – объясняет инструктор по домедицинской помощи компании SICH Олег Лелякин.

По словам специалиста, если ранение скрыто под одеждой или нет возможности быстро определить его точное местоположение, действовать нужно иначе. В такой ситуации турникет накладывают максимально высоко на конечность, не тратя время на поиск раны. Уже после остановки кровотечения, если позволяют условия, можно разрезать одежду и уточнить местоположение повреждения.

Важно помнить: если после наложения кровоостанавливающего жгута кровотечение продолжается, нужно проверить, достаточно ли он затянут. Если кровь всё равно не удаётся остановить, допускается наложение второго жгута выше первого.

"В случаях, когда это невозможно или неэффективно, необходимо продолжать прямое давление на рану или, при наличии соответствующих навыков, выполнить её тампонирование", – говорит Олег Лелякин.

Особого подхода требуют ранения в тех местах, где наложить турникет невозможно, – в паховой области, подмышечной впадине, на ягодицах или у основания шеи. В таких случаях кровотечение останавливают плотным тампонированием раны гемостатическим бинтом, а при его отсутствии – обычным бинтом или марлей, после чего оказывают непрерывное прямое давление на рану.

Эксперты обращают внимание ещё на одно правило: после наложения турникет нельзя самостоятельно ослаблять или снимать. Он должен оставаться на конечности до прибытия медиков. Именно поэтому так важно сразу зафиксировать время его применения – эта информация поможет медикам правильно спланировать дальнейшие действия.