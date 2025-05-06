Резинка против отечности лица: удививший мир корейский лайфхак
Борьба с утренней отечностью лицо знакома многим – просыпаешься, а в зеркале видишь усталый вид. В таких случаях хочется найти быстрое и эффективное решение без сложных процедур.
Один из корейских бьюти-секретов приобрел популярность благодаря своей простоте и результативности. Его эффективность подтвердили дерматологи и пользователи сети, пишет express.co.
Как утверждают специалисты, корейский метод позволяет значительно снизить отеки – и для него не нужно ничего, кроме обычной резинки.
Дерматолог Дэвид Ким поделился этим необычным методом в TikTok. В видео он продемонстрировал, как работает трюк, предусматривающий прикрепление резиновых лент к ушным раковинам.
"Это сейчас главный бьюти-секрет в Корее", – заявил врач. По его словам, техника позволяет избавиться от отечности буквально за 10 минут.
Свою версию эксперимента с резинками показала и другая специалист по уходу за кожей – Кирти Тевани. Она испробовала трюк и показала это в видео. Эффект был заметен почти мгновенно.
Демонстрируя одну половину лица, которая стала заметно подтянутой и менее отечной, она отметила: "Прошло всего пять минут, но уже есть разница".
С той стороны, где была зафиксирована резинка, кожа выглядела светлой, упругой, с менее выраженными кругами под глазами.
Показав резинку на ухе, она подтвердила: метод действительно работает.
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