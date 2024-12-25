Результат за 5 минут в день: эффективные упражнения на коврике, укрепляющие пресс

Если вы мечтаете об идеальном прессе, но не имеете много времени для тренировок, это 5-минутное занятие именно для вас. Регулярные короткие упражнения на коврике могут помочь укрепить мышцы живота и добиться видимого результата.

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Издание eatthis.com опубликовало эффективную программу, которую можно выполнять дома или в любом другом месте. Потребуется всего несколько минут в день, чтобы заметно улучшить форму и укрепить тело.

Планка на предплечьях

Начните с расположения предплечья на коврике, плечи должны быть прямо над локтями, а ладони опущены вниз. Отведите пятки назад, задействуйте ноги и активируйте мышцы пресса. Удерживайте эту позу в течение 30 секунд, вдыхая в грудную клетку и выдыхая через рот. После этого наклонитесь вперед на 2-3 см, затем вернитесь в исходное положение и задержитесь еще на 30 секунд.

Велосипед

Теперь перевернитесь на спину. Коленки должны быть над бедрами, ступни на одной линии с коленями. Поднимите левый локоть к правому колену, поднимая левую лопатку от пола, а левую ногу выпрямите на несколько сантиметров над полом. Затем переместите правый локоть к левому колену. Чередуйте стороны, выполняйте 20 медленных повторов, а последние 10 ускорите.

Боковой V-Up

Лягте на правую сторону и положите правое предплечье на коврик, выравнивая его с верхним краем. Вытяните ноги вперед и наложите их друг на друга. Левой рукой протянитесь через плечо. Вдохните и одновременно поднимите ноги к потолку, касаясь их левой рукой. Удерживайте положение на секунду и вернитесь к исходной позиции, выдыхая. Повторите 15 раз с каждой стороны.

Поднятие ног

Лягте на спину, положите руки под ягодицы и поднимите ноги прямо над бедрами. Вдохните и медленно опустите ноги примерно на 2-3 см от коврика. Сохраняйте ноги прямыми, выдыхайте и поднимайте их назад до уровня бедер. Выполните 20 повторов.

Альпинисты

Перейдите в планку на прямых руках и начните поочередно подтягивать колено к груди. Вернитесь в исходное положение, чередуя ноги, словно бегаете. Старайтесь двигаться как можно скорее. Продолжайте 45 секунд, а затем удерживайте планку на прямых руках в течение последних 15 секунд.

Эта тренировка даст результат, если вы будете выполнять его регулярно.

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