Тренировки для плеч: как укрепить спину и улучшить осанку

Чтобы развить плечи вашей мечты, отдавайте предпочтение боковым подъемам под разными углами, поскольку они лучше жима работают на все части дельт. В частности, жим акцентирует на передней части, а потому для баланса и улучшения осанки важно добавлять упражнения на боковые и задние дельты.

Кроме того, для большего эффекта тренируйте плечи с большим количеством повторений и короткими перерывами, поскольку дельты нуждаются в большом объеме нагрузки. Какие упражнения помогут быстро развить эту зону и улучшить здоровье спины, рассказали в Eat This, Not That.

Боковые подъемы гантелей

Встаньте, держа гантели с прямой спиной и расправленной грудью. Поднимите их в сторону до уровня плеч, задержитесь на мгновение, а затем медленно опустите, не расслабляя плечи. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Разведение рук на тренажере для спины

Лягте на наклонную скамью, держа гантели в руках. Выполняйте движение, отводя руки назад к телу, сгибая плечи в конце. Далее, сильно сожмите грудные мышцы, а затем медленно верните гантели в исходную позицию. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений.

Водители автобусов с гантелями

Со слегка согнутыми руками держите перед собой гантель, гирю или мельницу. Вращайте вес вперед-назад, держа плечи в напряжении. Для одного повторения выполните один полный оборот вперед и назад. В общем, выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону.

Жим гантелей Арнольда

Возьмите гантели, держа их на ширине плеч ладонями друг к другу. Поднимая гантели, разведите ладони и локти в стороны, а затем плавно давите вверх. Согните плечи в верхней точке и вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

