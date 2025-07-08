Риск, о котором молчат: как выявить опасную болезнь у мужчин до 40 лет

Рак яичка – это серьезное, но часто излечимое заболевание, если его выявить на раннем этапе. Больше всего риску подвергаются молодые мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, однако, многие даже не догадываются об опасности.

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Регулярное самообследование после душа занимает всего минуту, но может спасти жизнь. Издание express.co рассказывает, как именно проводить проверку и на какие симптомы обращать внимание.

Уролог-онколог Шон Дейсон отметил: "По моему опыту, большинство мужчин искренне удивляются, когда узнают, что рак яичка чаще всего случается именно в молодом возрасте". Он объясняет, что в 20 или 30 лет мужчины больше погружены в работу и повседневную жизнь, поэтому вопрос здоровья для них часто не в приоритете.

В рамках опроса, который охватил 1008 участников, 63% правильно ответили, что рак яичка обычно поддается лечению, если обнаружен на начальной стадии. В то же время только 54% респондентов знали, что мужчинам следует проводить ежемесячное самообследование.

Дейсон подчеркнул: "К счастью, в большинстве случаев это заболевание обнаруживается на раннем этапе. А это означает, что у многих пациентов рак не успевает распространиться на другие органы".

Он также отметил, что рак яичка обычно не вызывает боли, поэтому чрезвычайно важно регулярно обследовать себя, чтобы заметить любые изменения.

"Если вы заметили что-то нетипичное – уплотнение, припухлость или изменение размера яичка – обязательно обратитесь к врачу", – призвал специалист.

Как правильно проводить самообследование?

Благотворительная организация Cancer Research UK рекомендует мужчинам регулярно проверять свои яички, лучше всего – во время или после теплой ванны или душа, когда кожа расслаблена.

Во время осмотра следует обращать внимание на:

размер и вес обоих яичек;

наличие уплотнений или припухлостей;

ощущение боли или дискомфорта в яичке или мошонке;

изменения в виде отека или увеличения одного из яичек;

ощущение тяжести в мошонке (кожном мешке, который окружает яички).

Организация успокаивает: "В большинстве случаев симптомы не связаны с онкологией, однако обязательно покажитесь врачу – это важно для вашего спокойствия и безопасности".

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