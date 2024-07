Риск потери костной массы: какая привычка, может ухудшить ваше здоровье

С наступлением определенного возраста, мы чаще чувствуем, что определенные аспекты нашего здоровья требуют от нас большего внимания, чем в 20-летнем возрасте. В частности, кости перестают расти в конце 20-30 лет, а потому важно продолжать заботиться о них, чтобы избежать потери костной массы.

Однако, большинство людей могут даже не слышать о низкой костной массе, до тех пор пока не сломают несколько костей. Именно плохие пищевые привычки и недостаток питательных элементов, а именно витамина D и калия могут ускорить потерю костной массы, рассказали в Eat This, Not That.

Заменяя молочные продукты на растительные альтернативы без кальция и витамина D, вы рискуете не получить необходимой поддержки для своих костей. Кроме того, регулярное потребление красного мяса вместо рыбы, которая содержит витамин D, также может влиять на ваше здоровье.

За прочность костей в теле отвечает кальций, минерал, который находится в 67% костей в теле человека. Недостаточный прием кальция может повлиять на их прочность и здоровье. Рекомендуемая диетическая норма для взрослых составляет 1000 мг кальция в день, которая увеличиваясь до 1200 мг для женщин после 51 года. Чтобы получить этот минерал естественным путем, добавьте в рацион молоко, тофу, сардины и йогурт.

Однако, ваше тело не может эффективно использовать кальций без достаточного количества витамина D. Этот витамин может быть синтезирован вашим организмом под воздействием солнечных лучей, но время, проведенное в помещении или в условиях плохой солнечной активности, может привести к его недостатку. Жирная рыба, грибы и обогащенные витамином продукты являются источниками витамина D, которые помогают обеспечить нужный уровень в организме.

Поэтому, чтобы избежать возможных переломов и рисков развития остеопороза, здоровый рацион должен состоять из продуктов, содержащих кальций и витамин D. Также, вы можете сдать анализы и обратиться к врачу, чтобы определить, необходимо ли вам увеличить дозировку и начать принимать добавки.

