Риски, о которых вы могли не догадываться: как бананы влияют на тело

Бананы — это популярный фрукт, который содержит немало витаминов и отлично подходит для приготовления десертов. Хотя бананы вполне доступны и вкусны, даже они могут вызвать некоторые негативные эффекты, из-за чего важно знать о потенциальных последствиях их чрезмерного употребления.

Видео дня

В частности, превышение нормы потребления бананов может вызвать проблемы с уровнем энергии и здоровьем некоторых органов. О чем стоит знать, употребляя бананы и какое действие они вызывают, рассказали в Eat This, Not That.

Вы можете быть сонными

Бананы могут быть не лучшим выбором для повышения уровня энергии, поскольку они содержат триптофан, который превращается в гормон сна - мелатонин. Чрезмерное их потребление может вызвать сонливость и нарушить цикл сна.

Могут усугублять проблемы с пищеварением

Людям с синдромом раздражённого кишечника (СРК), которые придерживаются диеты с низким содержанием FODMAP (группы определённых видов углеводов, что трудно перевариваются в кишечнике), следует ограничить потребление бананов. Спелые бананы с коричневыми пятнами могут вызывать проблемы с пищеварением в таких случаях, а потому важно быть осторожными с их количеством.

Могут навредить здоровью людей с заболеваниями почек

Если у вас есть заболевания почек, важно ограничить потребление бананов, поскольку их чрезмерное употребление может повысить уровень калия в крови. Один банан содержит около 11% от рекомендуемой суточной нормы калия, а несколько бананов в день могут вызвать опасное его повышение.

Не подходят людям, принимающим бета-блокаторы

Если вы принимаете бета-блокаторы, вам стоит ограничить потребление бананов, поскольку эти препараты могут повысить уровень калия в крови. Один банан содержит около 517 мг калия, а потому его чрезмерное употребление вместе с бета-блокаторами может привести к опасным последствиям, таким как гиперкалиемия, требующая медицинской помощи.

Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах и свойствах бананов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.