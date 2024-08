Ритуал, который очищает кожу и добавляет энергии: что следует включить в утреннюю рутину

Знали ли вы, что для того, чтобы чувствовать себя прекрасно с самого утра и в течение дня, вам нужно выпить 1 напиток, и это даже не кофе? Утром вместо того, чтобы сразу брать телефон или завтракать, попробуйте выпить большую чашку воды.

Это повысит вашу энергию и улучшит состояние кожи, а после нескольких месяцев такой привычки вы обязательно почувствуете себя гораздо лучше. Почему эта привычка поможет вам не хуже кофе и какую пользу придаст организму, узнавали в Eat This, Not That.

Почему вода является лучшим выбором для утренней рутины?

До того как начинать завтрак, вы должны выпить несколько стаканов теплой воды. Это поможет восстановить водный баланс, который был потерян за ночь, а также повысить энергию и сосредоточенность в течение дня. Кроме того, это может положительно повлиять на артериальное давление, физическую выносливость и уменьшить риск образования камней в почках. Для наилучшего эффекта, рекомендуется употреблять около 8 чашек воды ежедневно для улучшения общего самочувствия.

Какой эффект от регулярного употребления воды утром?

Чтобы улучшить свой день, заведите привычку каждый вечер перед сном ставить чашку (примерно 750 мл) с фильтрованной водой. Это поможет после пробуждения не забыть о воде и станет для вас полезной рутиной. Всего за несколько дней вы сможете заметить улучшения в пищеварительной системе, состоянии кожи и концентрации.

