Рост рынка диетических добавок: какие продукты сейчас в тренде?

Один из современных трендов – стремительный рост глобального рынка диетических добавок. Некоторые из движущих причин постоянного роста закупок добавок связаны с повышенной осведомленностью потребителей о здоровье.

Также дает знаки растущая урбанизация и тот факт, что добавки могут помочь людям с напряженным графиком легко удовлетворить некоторые потребности в питании. Издание Eat This Not That знакомит с самыми популярными добавками на рынке.

Экстракт огурца

Диетологи говорят, что это лучшие добавки для замедления старения, говорят о росте популярности добавок, направленных на здоровье костей и суставов. И это одна из потенциально популярных добавок, в частности для облегчения симптомов костей и суставов. Популярной комбинацией добавок, которая часто используется для здоровья костей и суставов, являются глюкозамин и хондроитин. Воздействие экстракта огурца, хотя и меньше, вы все равно получаете преимущества для здоровья костей и суставов.

Согласно результатам клинических испытаний пациенты с остеопорозом получали водный экстракт огурца или глюкозамин-хондроитин (GC). После испытания пациенты, которые использовали экстракт огурца, почувствовали уменьшение боли приблизительно на 70% по сравнению с приблизительно 33% у пользователей GC.

Лекарственные грибы

Эту добавку называют лучшим средством для лечения артрита. Несмотря на то, что вы можете есть и готовить с этими видами грибов, обычно их можно найти в форме таблеток, конфет или кофе. Рынок добавок для повышения иммунитета стремительно вырастет, поэтому не исключено, что в будущем мы, скорее всего, увидим больше кофе, который содержит меньше кофеина, чем обычная чашка кофе, но может принести пользу для здоровья благодаря разнообразным видам грибов.

Ашваганда

Специалисты обращают внимание на то, что из-за возрастания осведомленности потребителей о том, насколько стресс может быть вредным для их здоровья, появляются все больше добавок, помогающих уменьшить стресс. В частности, трава, которая веками использовалась в лечебных целях в таких местах, как Юго-Восточная Азия и некоторые части Африки, ашваганда теперь также используется в качестве добавки для борьбы со стрессом, сна, а также для поддержки памяти и когнитивного здоровья . Наиболее распространенной формой является порошок, который можно добавлять в кофе, чай или в полосу, или в форме таблеток, которые можно принимать регулярно.

Ирландский мох

Исследователи также не исключают, что добавки из ирландского мха будут иметь более сильное присутствие в среде в ближайшем будущем. Также известен как морской мох, ирландский мох является добавкой, содержащей витамины А, витамины группы В, витамины С и витамин Е. Кроме того, ирландский мох также богат йодом и омега-3 жирными кислотами, и это может способствовать здоровью щитовидной железы. и сердца. Вы можете приобрести ирландский мох в стандартных таблетированных капсулах или получить его в форме геля и добавлять в пищу или напитки.

Хлорофилл

Хлорофилл помогает предотвратить старение и профилактику прыщей, а некоторые исследования на животных даже обнаружили, что хлорофилл может помочь в профилактике рака. Согласно опубликованному отчету, интерес к хлорофиллу по всему миру растет. Также наблюдается тенденция роста многих других морских суперпродуктов, таких как зеленые водоросли и закуски нори. Согласно некоторым исследованиям, прогнозируется, что рынок экстракта хлорофилла будет расти примерно на 8% ежегодно до 2030 года.

Сине-зеленые водоросли

Одни из самых полезных витаминов можно получить из моря, поэтому за последнее время интерес к "зеленым водорослям" вырос на 60%, а это значит, что мы можем наблюдать увеличение количества людей, использующих водоросли в качестве добавки. Напоминается, что сине-зеленые водоросли – это тип бактерий, произрастающих в воде, и в качестве добавки их использовали для лечения высокого кровяного давления. Кроме того, эти водоросли используют также как белковую добавку. Некоторые исследования даже показали возможность использования сине-зеленых водорослей для лечения воспаления и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также, возможно, для снижения уровня холестерина и липидного профиля крови.

