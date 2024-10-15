Рыбий жир: польза или риск для здоровья сердца

Положительное влияние рыбьего жира на организм человека подтверждено многими медицинскими исследованиями. Основная польза такой добавки – наличие жирных омега-3 кислот, которые играют важную роль в клеточном росте и развитии.

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Однако новые научные исследования подвергают сомнению целесообразность употребления рыбьего жира, указывая, что это может быть неэффективным использованием ресурсов. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Джорджии, рыбий жир может приносить пользу только тем людям, у которых есть соответствующие генетические особенности. В этом исследовании ученые сосредоточились на четырех видах липидов в крови: "хороший" холестерин (липопротеин высокой плотности, ЛПВП), "плохой" холестерин (липопротеин низкой плотности, ЛПНП), общий холестерин и триглицериды. Эти показатели являются важными маркерами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее поразительным открытием стало то, что рыбьи добавки могут даже повысить риск сердечных заболеваний у некоторых людей.

"Повышенный уровень омега-3 жирных кислот в крови связан со снижением риска сердечных болезней. Мы обнаружили, что добавки рыбьего жира полезны не для всех, все зависит от вашего генетического профиля. Если у вас есть определенный генотип, то рыб" чий жир может помочь снизить уровень триглицеридов. Но если генетика не подходит, добавки могут даже повысить их", – объясняет Кайсион Е, ведущий автор исследования.

В рамках исследования участники были разделены на две группы: те, кто принимал рыбий жир (около 11 000 человек), и те, кто этого не делал. Впоследствии был проведен генетический анализ, охватывавший около 8 миллионов вариантов генов. Результаты анализа показали немаловажную роль гена GJB2. Люди с генотипом AG, принимавшие рыбий жир, показали снижение уровня триглицеридов, тогда как у тех, кто имел генотип АА, этот уровень несколько повысился.

Предыдущие клинические испытания часто демонстрировали отсутствие эффективности рыбьего жира в предотвращении сердечных заболеваний. Кайсион предполагает, что причина кроется в том, что исследования не учитывали генетическую специфику участников. Новое исследование обнаружило конкретный ген, который может определять, будет ли добавка рыбьего жира полезна.

"Персонализация рекомендаций по рыбьему жиру на основе индивидуальных генетических особенностей может значительно улучшить наше понимание питания", - заявил Кайсион, добавив, что такой подход может привести к улучшению общего состояния здоровья.

А пока стоит просто добавить в рацион более полезной для сердца рыбы, таких как лосось или скумбрия. Регулярное употребление этих продуктов один или два раза в неделю может оказать положительное влияние на ваше сердце благодаря богатству омега-3 жирных кислот в них.

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