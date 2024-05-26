С каким лекарством нельзя сочетать потребление имбиря
Для большинства людей имбирь считается безопасным. Однако некоторым категориям лиц лучше отказаться от него. Более того, он может взаимодействовать с определенными лекарствами, что требует особой осторожности.
Об этом сообщили в health. Эксперты назвали лекарство, которое нельзя принимать вместе с имбирем.
Препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты и антитромбоциты)
Имбирь может усилить действие таких препаратов, что в результате увеличивает риск кровотечения.
Лекарство против диабета
Потребление имбиря помогает снизить уровень сахара в крови, что в результате потенциально усиливает влияние лекарства против диабета и приводит к гипогликемии.
Лекарство против высокого АД (антигипертензивные препараты)
Имбирь помогает снизить АД. Поэтому во взаимодействии с лекарством это может привести к чрезмерному падению давления.
Средства подавляющие иммунную систему
Имбирь обладает иммунно-усиливающими свойствами, что противодействует воздействию препаратов, подавляющих иммунную систему. Речь идет о тех, которые используются после трансплантации органов.
Антациды, блокаторы H2
Имбирь влияет на уровень кислоты в желудке, мешая лекарствам против изжоги и ГЭРБ.
Сердечные гликозиды
Имбирь может оказывать влияние на ритм сердца и взаимодействия с такими препаратами.
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