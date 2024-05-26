С каким лекарством нельзя сочетать потребление имбиря

Для большинства людей имбирь считается безопасным. Однако некоторым категориям лиц лучше отказаться от него. Более того, он может взаимодействовать с определенными лекарствами, что требует особой осторожности.

Об этом сообщили в health. Эксперты назвали лекарство, которое нельзя принимать вместе с имбирем.

Препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты и антитромбоциты)

Имбирь может усилить действие таких препаратов, что в результате увеличивает риск кровотечения.

Лекарство против диабета

Потребление имбиря помогает снизить уровень сахара в крови, что в результате потенциально усиливает влияние лекарства против диабета и приводит к гипогликемии.

Лекарство против высокого АД (антигипертензивные препараты)

Имбирь помогает снизить АД. Поэтому во взаимодействии с лекарством это может привести к чрезмерному падению давления.

Средства подавляющие иммунную систему

Имбирь обладает иммунно-усиливающими свойствами, что противодействует воздействию препаратов, подавляющих иммунную систему. Речь идет о тех, которые используются после трансплантации органов.

Антациды, блокаторы H2

Имбирь влияет на уровень кислоты в желудке, мешая лекарствам против изжоги и ГЭРБ.

Сердечные гликозиды

Имбирь может оказывать влияние на ритм сердца и взаимодействия с такими препаратами.

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