С облысением покончено? Ученые создали сыворотку, которая усиливает рост волос на 539%

Компания Cosmo Pharmaceuticals объявила об успешных результатах двух завершающих испытаний препарата "класкотерон" для лечения андрогенной алопеции у мужчин. Исследования провели на этой неделе, и зафиксировали значительно лучший рост волос у пациентов, которые применяли сыворотку, по сравнению с плацебо. Один из тестов продемонстрировал прирост в 539%, что открывает путь к подаче препарата на утверждение FDA уже в следующем году.

Компания обнародовала детали в своем официальном отчете, где также отметила безопасность вещества для пользователей, пишет издание Gizmodo. Представители Cosmo отметили, что clascoterone может стать первым новым препаратом такого типа за несколько десятилетий. В документе также приведена цитата руководителя компании Джованни Ди Наполи о том, что препарат "открывает дверь к принципиально лучшей модели лечения".

Андрогенетическая алопеция связана с генетической предрасположенностью к повышенной чувствительности волосяных фолликулов к мужским гормонам, прежде всего к дигидротестостерону. Это хорошо известный механизм, однако существующие методы лечения, такие как миноксидил или финастерид, не всегда действуют одинаково на всех пациентов. Иногда они требуют длительного применения, имеют побочные реакции или не обеспечивают ожидаемого эффекта.

Как работает новая сыворотка

Класкотерон относится к ингибиторам андрогенных рецепторов, то есть блокирует именно те гормональные сигналы, которые постепенно вызывают потерю фолликулов. Препарат наносится местно, а производитель подчеркивает, что он почти не всасывается в системный кровоток, поэтому риск побочных эффектов должен быть минимальным.

В двух ключевых исследованиях приняли участие около 1500 мужчин, которым диагностировали андрогенетическую алопецию. Участников разделили на группы: одни получали плацебо, другие – 5% раствор clascoterone для нанесения на проблемные участки кожи головы.

Результаты оказались значимыми: одно из исследований показало увеличение количества восстановленных волос на уровне 539% по сравнению с плацебо, второе – на 168%. Интересно, что, по словам исследователей, абсолютный прирост волос в обеих группах оказался похожим, хотя относительный показатель разнился из-за специфики исходных данных. Cosmo также отчиталась, что большинство зафиксированных побочных явлений не имели отношения к самому препарату. Но все же случались легкие реакции, что, видимо, характерно для таких испытаний.

Шанс на революцию в лечении

В заявлении для прессы генеральный директор Cosmo Джованни Ди Наполи отметил, что класкотерон "имеет сильную эффективность в двух крупнейших исследованиях Фазы III и благоприятный профиль безопасности". По его словам, это может стать основой для нового подхода к лечению выпадения волос. И хотя звучит оптимистично, научные данные подтверждают, что препарат действительно отличается от других доступных методов. Возможно даже, это станет скачком вперед в отрасли, которая десятилетиями не получала принципиально новых средств.

Интересно и то, что класкотерон уже имеет одну официальную победу: в 2020 году FDA одобрила его в виде топического средства против акне, тогда еще под брендом Cassiopea. Теперь же компания готовится завершить обязательное годовое исследование безопасности весной следующего года, после чего будет подавать документы на регистрацию в США и ЕС. А рынок потенциально огромный – до 50% мужчин сталкиваются с теми или иными проявлениями облысения до 50 лет, и это лишь приблизительная оценка.

