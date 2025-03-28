Сахар или подсластители: что действительно вреднее

Подсластители давно стали популярной альтернативой сахару, однако их влияние на организм вызывает множество споров. Одни специалисты утверждают, что они могут повредить микрофлоре кишечника, тогда как другие подчеркивают опасность резких скачков глюкозы от сахара.

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Несмотря на разногласия, обе стороны соглашаются, что ключевую роль играет количество и частота потребления. Так действительно ли стоит отказываться от сахарозаменителей в пользу обычного сахара? Ответ знает express.co.

Дебаты о подсластителях и их влиянии на здоровье

В видео TikTok диетолог Мария Мерино поделилась своим мнением о вреде и пользе сахара и его заменителей. Она настаивает на том, что натуральный сахар лучше подсластителей из-за способа его усвоения организмом.

"Если я сейчас съем печенье, то оно может быть вредным из-за составляющих, таких как мука, сахар или жиры. Однако, ни одно из этих веществ не достигает толстой кишки и не вызывает процессов брожения. Подсластители, наоборот, влияют на микробиот кишечника, что делает их еще вреднее."

Однако врач Джауме Фонтаналс возразил, что именно сахар опасен из-за его способности вызвать резкие скачки уровня глюкозы.

"Из-за всплесков инсулина и глюкозы ваш метаболизм замедляется. Это приведет к меньшей метаболической гибкости в будущем", – предостерег он.

Фонтаналс рекомендует, если люди хотят снизить потребление сахара, лучше выбрать натуральную стевию.

Ключевой фактор – количество потребления

Несмотря на разногласия во взглядах, оба эксперта пришли к согласию, что главную роль играет не только выбор между сахаром и подсластителями, но и их количество в рационе.

"Регулярное употребление сахара может быть вреднее, чем подсластители, но и последние наносят вред микробиоти", - подытожила Мария.

Фонтаналс добавил: "Если вы постоянно употребляете сахар или подсластители, это может вызвать зависимость. Ваш организм к этому привыкает, ведь определенные бактерии в кишечнике начинают требовать такой пищи. В результате отказаться от сладкого будет значительно труднее".

Являются ли подсластители безопасными?

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), разрешено использование следующих подсластителей:

эритритол (E968)

ацесульфам К (E950)

сахарин (E954)

сукралоза (E955)

Стевиол гликозиды (E960)

ксилит (E967)

сорбит (E420)

аспартом (E951)

Специалисты NHS отмечают, что все подсластители проходят тщательную проверку безопасности перед тем, как их позволяют использовать в пищевой промышленности. Эксперты уверяют, что такие вещества являются "безопасными и приемлемыми заменителями сахара".

Существует расхожее мнение, что подсластители могут вызвать рак, однако организация Cancer Research UK опровергает это, отмечая, что пока нет достаточных научных доказательств такой связи.

Однако людям с фенилкетонурией (ФКУ) – редким генетическим заболеванием, при котором организм не может усваивать фенилаланин – следует избегать подсластителей, содержащих аспартам.

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