Сам себе врач: 10 ситуаций со здоровьем, о которых не стоит спрашивать у Google

В настоящее время "киберхондрия" стала очень распространенной. Вам плохо, вы вводите свои симптомы в поисковый запрос Google и вдруг начинаете нервничать, потому что думаете, что у вас какая-то редкая болезнь, которую трудно произнести.

С другой стороны, вы подвергаете себя опасности, позволяя интернету сообщать вам, что ваши симптомы не означают "ничего страшного", тогда как на самом деле это то, что вам нужно немедленно проверить. Вот 10 симптомов, с которыми нужно идти к врачу, а не узнавать о них уGoogle, пишет Eat This Not That.

Боль в груди или учащенное сердцебиение

Если вы чувствуете сжатие в груди и решаете спросить в Интернете, что это может означать, скорее всего, результаты поиска укажут на сердечные приступы или серьезные сердечные заболевания. "На самом деле это достаточно нормальный опыт в повседневной жизни или они также могут быть безвредным симптомом стресса или тревоги", — объясняет доктор Сэмюэл Маллой.

Симптомы болезней, которые на слуху в новостях

Будьте осторожны, ища в Google любую потенциально быстротечную болезнь с ужасными последствиями, например вирус Зика или мясоядные бактерии. Если вы искренне волнуетесь, что у вас есть симптомы актуальной проблемы со здоровьем, тогда вам следует позвонить врачу, прежде чем читать истории о преувеличенных случаях и начинать думать о худших сценариях.

Дерматологические проблемы

Небольшие сыпи не всегда являются симптомами смертельных заболеваний. А обратившись в интернет, вы еще и будете вынуждены посмотреть множество фото с неприятными фурункулами или гнойными прыщами.

Боль в животе

"Никогда не обращайтесь к Google, чтобы найти объяснение любой невыносимой боли в животе", – говорит доктор Дион Мецгер. "Чрезвычайная, сильная боль в животе — это неотложная ситуация, пока не будет доказано обратное. Отключитесь от Интернета и отправляйтесь в скорую помощь как можно быстрее".

Быстрое похудение

Никогда не ищите в Google эти три коротких слова: "быстрое похудение". "Если это происходит быстро, то, вероятно, эффект будет непродолжительным – и даже может быть вредным, если используются таблетки", – говорит доктор Мецгер.

Анальная боль

Никто не хочет спрашивать своих друзей об анальной боли, что, к сожалению, заставляет многих бежать к "доктору Гуглу", чтобы получить диагноз. "Большая ошибка, – объясняет Седрек Макфадден, доктор медицинских наук. "Есть несколько состояний, которые могут привести к и вызвать анальную боль, в том числе рак прямой кишки или анальный рак. Следовательно, по ошибке леча "геморрой" безрецептурными кремами, когда на самом деле есть трещина, абсцесс или еще худший рак, пациент может откладывать такую необходимую медицинскую помощь".

Лекарство во время беременности

Поиск в Google о рисках приема различных лекарств во время беременности – это скользкий путь, так как самые популярные результаты поиска, предоставляемые через спонсируемые Google списки, предвзяты, необоснованны, неточные или анекдотические.

Депрессия

Если вы предположите, что у вас депрессия, и вылечите ее с помощью безрецептурных предложений, вы можете пропустить большую и более серьезную (хотя и редкую) проблему: некоторые опухоли мозга определяются изменениями личности или депрессией. Обратитесь к врачу, если ваш выходной день больше похож на выходной месяц без четкой причины.

Пеленковый дерматит

Некоторые высыпания действительно вызывают дрожжевые инфекции (особенно у девочек), поэтому кремы для взрослых, такие как Monistat, являются частью рекомендованного лечения. Но если натолкнуться на это в поисковике Google, а не у врача, это означает паническое нападение, которое не нужно испытывать новоиспеченным родителям!

Тошнота

Проблема с поиском у Google чего-то такого обычного и простого, как тошнота, заключается в том, что она появляется в широком диапазоне диагнозов – от беременности до гипертиреоза.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что может помешать вашему психическому здоровью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.