Самая эффективная тренировка: активность, которая лучше ходьбы

Ходьба - это легкая и доступная физическая нагрузка, которую можно делать где угодно без дополнительных затрат. Установление ежедневной цели, например 7 000 или 10 000 шагов, может помочь поддерживать здоровье.

Однако новые исследования показывают, что существует тренировка, которая в три раза полезнее для вашего здоровья, чем привычная ходьба. Какая интенсивность эффективнее привычной ходьбы, рассказали в Eat This, Not That.

Исследование 2021 года показало, что для общего здоровья наилучшими являются умеренные или интенсивные упражнения, которые включают 100-129 шагов в минуту или даже более 130. Эти упражнения втрое полезнее и дают больше результатов, чем обычная ходьба при темпе в 60-99 шагов в минуту.

Исследователи ожидали, что умеренная и интенсивная физическая активность улучшит максимальную производительность, однако были удивлены, что активность высокой интенсивности эффективнее ходьбы в улучшении способности организма поддерживать низкий уровень нагрузки. Мэтью Нейор, кардиолог Бостонского медицинского центра, отметил, что упражнения высокой интенсивности могут быть полезнее, чем обычная ходьба для общей физической формы.

"Если ваша цель — улучшить свой уровень физической подготовки или замедлить неизбежное снижение физической формы, которое происходит со старением, выполнение хотя бы умеренных нагрузок [с помощью целенаправленных упражнений] более чем в три раза эффективнее, чем просто ходьба в относительно низком темпе", — сказал Найор.

Кроме того, люди, которые выполняют больше шагов в день или занимаются умеренными физическими упражнениями, имеют лучшую физическую подготовленность, независимо от времени, проведенного в сидячем положении. Это свидетельствует, что активность может компенсировать негативный эффект от сидения, а потому, чтобы улучшить здоровье, не обязательно отказываться от прогулок, поскольку достаточно увеличить темп.

