Силовая тренировка, способствующая долголетию: упражнения для укрепления здоровья
Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, важно сохранять активность и правильно питаться. Силовые тренировки помогают сохранять мышечную массу, которую мы теряем с возрастом, а также улучшают обмен веществ.
Рекомендуется тренироваться не менее трех раз в неделю, фокусируясь на комплексных движениях для всего тела. В Eat This, Not That поделились, какие именно тренировки помогут поддерживать здоровую и долгую жизнь.
Румынская становая тяга со штангой
Для румынской становой тяги со штангой возьмите штангу и поставьте ее перед собой. Держите грудь высоко, слегка согните колени, а бедра отведите назад, скользя штангой по бедрам. Когда почувствуете растяжение подколенного сухожилия, потяните бедра вперед, сжимая ягодицы. Выполняйте 3 подхода по 10 повторений.
Отжимания с гантелями и приподнятыми ногами
Для этого упражнения поставьте гантели перед собой, а ноги разместите на устойчивой поверхности. Держите тело напряженным, бедра высокими, и опускайтесь до уровня, когда грудь будет около 2 см над полом. Затем поднимитесь, сгибая грудные мышцы и трицепсы. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.
Нейтральные подтягивания на тренажере для спины
Для растяжений широким нейтральным хватом используйте насадку для широкого хвата на станции вытягивания, держа ладони в положении друг к другу. Наклонитесь назад, потянув рукоятку к грудине и сжимая верхнюю часть спины. Создавайте сопротивление на обратном пути, пока не почувствуете полное растяжение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Пистолетные приседания на скамейке
Начните приседания, садясь на скамью, сгибая одну ногу на 90 градусов, а другую держа прямой. Держите грудь высоко и поднимайтесь через пятку, которая находится на полу, акцентируя на квадрицепсы и ягодицы. Опускайтесь плавно к скамье, контролируя движение и выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
Фермерская походка
Возьмите по одной тяжелой гантели в каждую руку, держите спину прямо, а пресс напряженным. Пройдите расстояние 15-30 м, после чего вернитесь к старту. Это упражнение поможет укрепить основные мышцы и улучшить устойчивость.
Ранее OBOZ.UA рассказал, почему важно выполнять силовые тренировки.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.