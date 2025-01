Силовая тренировка, способствующая долголетию: упражнения для укрепления здоровья

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, важно сохранять активность и правильно питаться. Силовые тренировки помогают сохранять мышечную массу, которую мы теряем с возрастом, а также улучшают обмен веществ.

Рекомендуется тренироваться не менее трех раз в неделю, фокусируясь на комплексных движениях для всего тела. В Eat This, Not That поделились, какие именно тренировки помогут поддерживать здоровую и долгую жизнь.

Румынская становая тяга со штангой

Для румынской становой тяги со штангой возьмите штангу и поставьте ее перед собой. Держите грудь высоко, слегка согните колени, а бедра отведите назад, скользя штангой по бедрам. Когда почувствуете растяжение подколенного сухожилия, потяните бедра вперед, сжимая ягодицы. Выполняйте 3 подхода по 10 повторений.

Отжимания с гантелями и приподнятыми ногами

Для этого упражнения поставьте гантели перед собой, а ноги разместите на устойчивой поверхности. Держите тело напряженным, бедра высокими, и опускайтесь до уровня, когда грудь будет около 2 см над полом. Затем поднимитесь, сгибая грудные мышцы и трицепсы. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.

Нейтральные подтягивания на тренажере для спины

Для растяжений широким нейтральным хватом используйте насадку для широкого хвата на станции вытягивания, держа ладони в положении друг к другу. Наклонитесь назад, потянув рукоятку к грудине и сжимая верхнюю часть спины. Создавайте сопротивление на обратном пути, пока не почувствуете полное растяжение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Пистолетные приседания на скамейке

Начните приседания, садясь на скамью, сгибая одну ногу на 90 градусов, а другую держа прямой. Держите грудь высоко и поднимайтесь через пятку, которая находится на полу, акцентируя на квадрицепсы и ягодицы. Опускайтесь плавно к скамье, контролируя движение и выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Фермерская походка

Возьмите по одной тяжелой гантели в каждую руку, держите спину прямо, а пресс напряженным. Пройдите расстояние 15-30 м, после чего вернитесь к старту. Это упражнение поможет укрепить основные мышцы и улучшить устойчивость.

