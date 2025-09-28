Самая вредная кофейная привычка, от которой стоит избавиться немедленно

Кофе для многих стал неотъемлемой частью ежедневного ритуала и источником энергии утром. Но иногда мы прибегаем к привычке, которая кажется мелочью, но может лишить напиток вкуса и даже пользы.

Речь идет о потреблении остатков кофе, который простоял на столе или в холодильнике длительное время. Эксперты объясняют eatthis.com, почему эта привычка не так безопасна, как кажется, и чем она может обернуться для здоровья.

Действительно ли остатки кофе опасны?

Если вы лишь сделали глоток напитка, простоявшего несколько часов, паниковать не стоит.

"С точки зрения микробиологии, остатки черного кофе относительно безопасны. Кофе не содержит достаточно доступных питательных веществ, таких как белки или сахар, поэтому среда для роста бактерий в нем неблагоприятна", – объясняет доктор Брайан Куок Ле.

Однако, по словам Ле, со временем в напитке может начать развиваться небольшое количество плесени или образовываться ее побочные продукты. Для большинства людей это не проблема, но те, кто имеет аллергию на плесень, могут почувствовать негативные реакции.

Ситуация меняется, когда кофе стоит не несколько часов, а сутки или двое. "Через несколько дней в кофе появляется плесень", – отмечает эксперт.

А вот если вы добавляете в кофе молоко, тогда риски возрастают в разы. По правилам безопасности пищевых продуктов от CDC, оставлять напиток с молоком можно не дольше чем на два часа.

Почему эксперты советуют отказаться от остатков?

Основная причина не в микробах, а во вкусе.

"Самая большая проблема с оставленным кофе – это его аромат. Летучие соединения и масла окисляются на воздухе, и вместо насыщенного аромата вы получаете горьковатый привкус", – говорит Ле. Он подчеркивает, что ключевые ароматические молекулы кофе чрезвычайно быстро теряют свои свойства после контакта с кислородом.

Бариста Юрий Браун добавляет: "Я бы не советовал пить кофе, которому уже день, даже если его хранить в холодильнике. Он все равно становится несвежим и приобретает неприятный привкус".

Браун также обращает внимание, что напиток легко впитывает запахи из холодильника или кухни. "В результате вы получите не кофе, а странную смесь вкуса жженой воды с ароматами вашего холодильника", – говорит он.

Есть еще один аспект: полезные свойства напитка тоже теряются. "Антиоксиданты, которые защищают организм от старения и последствий оксидативного стресса, постепенно разрушаются, если кофе долго стоит на воздухе", – объясняет владелец кофейни Жульен Раби.

Как правильно хранить кофе, если не выпили сразу?

Если вы все же не хотите выливать недопитую чашку, стоит знать несколько правил.

"Лучше всего быстро перелить кофе в контейнер и поставить в холодильник, если планируете пить его на следующий день", – советует диетолог Триста Бест. По ее словам, так можно минимизировать риски и использовать напиток как основу для холодного кофе со льдом.

Раби уточняет: "В холодильнике кофе может храниться 3-4 дня. Если же вы оставили его при комнатной температуре, стоит выпить в течение 12-24 часов. Дальше он уже непригоден к употреблению".

Но эксперты соглашаются, что лучший вариант – вообще не оставлять кофе на потом. "Не стоит заваривать напиток с запасом. Лучше делать ровно столько, сколько вы планируете выпить", – советует Шон Бреннан, кофейный ученый.

Он подчеркивает, что кофе сохраняет вкус и аромат только тогда, когда правильно обработан: "Храните зерна или молотый кофе в герметичных емкостях. И помните, что молотый кофе теряет свежесть гораздо быстрее, поэтому не перемалывайте много сразу".

