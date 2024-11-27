Самое плохое время для тренировок, если вы любите поспать

Качество сна и физическая активность есть ключевые элементы здорового образа жизни, но между ними существует сложная связь. Выбор времени для тренировок может оказывать значительное влияние на то, насколько легко вы засыпаете и насколько глубоко отдыхаете.

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Недавнее исследование Университета Конкордия рассказало о том, как время физических упражнений изменяет качество сна. Результаты подсказывают, когда лучше избегать тренировок, чтобы обеспечить себе здоровый и полноценный отдых. Больше об этом пишет eatthis.com.

Важность физических упражнений и сна

Сон и регулярная физическая активность являются ключевыми для хорошего самочувствия. По данным Sleep Foundation, недосыпание влечет за собой раздражительность, потерю концентрации и другие проблемы. В то же время Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) неоднократно отмечали значимость физических упражнений для долголетия и здоровья.

Хотя связь между упражнениями и сном все еще остается темой для исследований, врачи соглашаются, что активность обычно способствует лучшему сну. "Хотя мы еще не до конца понимаем, почему так происходит, существует немало доказательств того, что физические упражнения помогают засыпать быстрее и спать крепче", – отмечает доктор Шарлин Гамальдо.

Упражнения: когда и как делать?

Выбор времени тренировок имеет решающее значение. По данным новой работы Университета Конкордия, опубликованной в Sleep Medicine Reviews, физические упражнения больше улучшают сон, если их завершить по меньшей мере за два часа до отдыха.

"Исследования показали, что занятия спортом, законченные за два часа до сна, способствуют более быстрому засыпанию и более длинному сну. Однако тренировки позже этого времени могут иметь обратный эффект: увеличивать время для засыпания и сокращать продолжительность отдыха", – объясняет доктор Эммануэль Фримпонг.

Авторы отмечают, что результаты могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей. "Мы заметили, что результаты исследований варьируются: от времени тренировок до уровня физической подготовки и типа упражнений", – добавляет Мелоди Мограсс, когнитивная нейропсихология.

Как проводилось исследование?

Ученые объединили данные 15 предварительных исследований, которые касались молодых и взрослых людей с хорошим здоровьем. Они анализировали влияние единичной тренировки на качество сна, учитывая такие переменные как время занятия, интенсивность, продолжительность и тип упражнений.

Наибольшие преимущества для малоподвижных людей

Результаты свидетельствуют, что физически неактивные люди получают наиболее заметные улучшения качества сна. Тренировки продолжительностью 30-60 минут в вечернее время, но не позднее двух часов до сна, помогают таким людям быстрее заснуть и дольше отдыхать.

Интересный факт: наиболее эффективным видом активности оказалась езда на велосипеде, способствовавшая как глубокому сну, так и его продолжительности.

Индивидуальный подход

По мнению авторов, лучшее время для тренировок - вечер. "Для здоровых молодых и взрослых людей без нарушений сна следует проводить тренировки не позднее раннего вечера", – советует Фримпонг. Однако важно учитывать свой хронотип: "утренним жаворонкам" может лучше подойти утренняя зарядка, а вот "ночные совы" получат максимальную пользу от тренировок в вечерние часы.

Что еще важно для хорошего сна?

Кроме правильного времени для тренировок, соблюдайте следующие рекомендации:

Принимайте душ между тренировкой и сном.

Избегайте тяжелых ужинов и не пейте много жидкости перед сном.

Следуйте устойчивому графику тренировок.

Найдите свой идеальный ритм, который поможет сберечь баланс между активностью и качественным отдыхом.

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