Утренняя тренировка: как упражнения в первой половине дня влияют на похудение

Начать день с утренней тренировки может быть как приятным вызовом, так и настоящим испытанием. Если вы склонны откладывать физическую активность на обед или вечер, стоит задуматься об изменении привычек.

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По результатам исследования, опубликованного в журнале Obesity, утренние упражнения более эффективны в борьбе с жиром на животе, чем тренировка в другое время дня. По словам eatthis.com, исследователи выяснили, что занимающиеся спортом утром имеют меньшую окружность талии.

Как время тренировок влияет на понижение веса?

Исследование изучало влияние утренних, дневных и вечерних тренировок на процесс похудения. Ожирение связано с риском хронических заболеваний, поэтому ученые стремились определить оптимальное время для средней и высокой физической активности (MVPA).

Хотя давно известно, что регулярная физическая активность способствует улучшению здоровья и контроля веса, точное время для достижения максимальной эффективности остается дискуссионным. В этом исследовании проанализировали данные 5285 участников Национального обследования здоровья и питания (2003-2006). Участников разделили на три группы в зависимости от времени тренировок:

Утренние тренировки: 7:00–9:00

Дневная тренировка: 9:00–16:00

Вечерние тренировки: 17:00–20:00

Результаты сравнивали с уровнями ожирения и окружностью талии.

Утренняя тренировка и жир на животе: что говорит наука?

Результаты свидетельствуют, что тренировавшиеся утром имели самые низкие показатели жира на животе. Средняя окружность талии в этой группе составляла 91,5 см по сравнению с 95,8 см и 95,0 см у занимавшихся днем или вечером.

"Висцеральный жир – это опасный тип жира, окружающий ваши органы. Он наиболее вреден для здоровья, но и первым сжигается, когда вы начинаете вести активный образ жизни и следить за питанием. Именно поэтому уменьшение окружности талии является надежным индикатором успеха", – объясняет доктор Стейси Стивенсон, специалист по функциональной медицине.

Кроме того, те, кто тренировался утром, имели самый низкий средний индекс массы тела (ИМТ) – 25,9, тогда как в группах дневных и вечерних тренировок этот показатель составлял 27,6 и 27,2 соответственно.

Почему утренняя активность помогает похудеть?

Хотя исследование не уточняет, почему утренние тренировки более эффективны, существует несколько предположений. Доктор Стивенсон считает, что утренние упражнения помогают избежать типичных отговорок, возникающих позже в течение дня.

"Если вы тренируетесь утром, то меньше шансов, что вас остановит нехватка времени, усталость или другие дела", – добавляет он.

Кроме того, утренние занятия настраивают на продуктивный день и мотивируют делать здоровый выбор.

"Тренировки заряжают энергией, и вам легче контролировать аппетит и соблюдать правильное питание. Со временем это формирует привычки, значительно улучшающие качество жизни", – говорит Стивенсон.

Что делать, если вы не любите утренние тренировки?

Не беспокойтесь, если утренняя активность вам не подходит. Доктор Стивенсон отмечает, что лучшее время для тренировок – это то, когда вы их действительно выполняете. Даже дневная или вечерняя активность гораздо более полезна, чем отсутствие упражнений.

Итак, если вы хотите избавиться от жира на животе, стоит попробовать внедрить утренние тренировки в свой график. Сделайте шаг к здоровому образу жизни уже сегодня!

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