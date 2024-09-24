Самые эффективные пищевые привычки для уменьшения жира на животе: 7 полезных советов

Специалисты рекомендуют несколько пищевых привычек, которые могут помочь снизить жир на животе. Это включает не только разумные перекусы, но и увеличение потребления воды.

Для достижения цели важно сначала выявить нездоровые повадки, которые могли привести к появлению лишних килограммов. Удалив их, вы сразу увидите результаты. Однако важно также развить полезные привычки, которые ускорят ваши усилия по уменьшению жира на животе, отмечает eatthis.com.

Ниже приведены полезные привычки, которые рекомендуют диетологи для уменьшения жира на животе.

Потребление качественных углеводов

Висцеральный жир – это самый опасный тип жира, поскольку он расположен внутри, вокруг органов. Большое его количество может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета.

"Жареная еда и фастфуд являются частыми виновниками, но висцеральный жир, на самом деле, связан с потреблением обработанных углеводов, повышающих уровень инсулина и сахара в крови, способствуя накоплению жира", – отмечает диетолог Бесс Бергер.

Развивайте привычку употреблять необработанные углеводы, такие как фасоль, киноа, чечевица, нут и печеный сладкий картофель, вместо обработанных продуктов. Бергер советует начать с одного блюда в день – замените хлеб или картофель на порцию фасоли или бобовых, постепенно переходя к большему количеству необработанных углеводов.

Умные перекусы

Когда возникает желание перекусить, выбирайте здоровые альтернативы. Заполните банку для перекуса сырыми орехами. "Замените чипсы, печенье и сладости на горсть орехов или нарезанными овощами с хумусом", – советует Бергер. Это поможет вашему телу отдохнуть от переработанных углеводов и предоставит более полезное, питательное топливо, увеличивая шансы на сжигание висцерального жира.

Выпивать два стакана воды перед едой

"Вода – это один из самых мощных инструментов в питании. Пить два стакана воды перед едой – это способ избежать переедания, поскольку вы почувствуете сытость", – отмечает диетолог Яна Мюльштейн.

Овощи на тарелке

Заполнив половину тарелки овощами, вы не упустите их. Это напоминает о необходимости сначала съесть овощи, а потом переходить к другим блюдам.

"Овощи содержат много клетчатки, что способствует ощущению сытости", – объясняет Мюльштейн. Исследования подтверждают, что потребление большого количества низкокалорийных продуктов, как овощи, более эффективно для похудения, чем контроль порций.

Замена десертов фруктами

Если вы привыкли завершать ужин десертом, попытайтесь заменить его на целый фрукт. Натуральный сахар во фруктах поможет удовлетворить ваше желание сладкого.

"Фрукты богаты питательными веществами и клетчаткой, что помогает предотвратить заболевания. Они в меньшей степени повышают уровень сахара в крови, чем обработанные десерты", – утверждает диетолог Лон Бен-Ашер.

Есть раньше, а не позже

Установите таймер, который будет напоминать вам о еде каждые три-четыре часа во избежание позднего переедания. Многие диетологи рекомендуют потреблять 90% калорий до 20:00, поскольку поздние приемы пищи могут приводить к сильному голоду и плохому сну.

Регулярное питание помогает контролировать уровень сахара в крови и уменьшает риск переедания. Плохой сон может увеличить тягу к углеводам, поэтому важно избегать еды за три часа до сна.

Вознаграждайте себя, но не едой

Часто мы вознаграждаем себя едой за достижения. Однако это может привести к ассоциации с счастьем, что ведет к перееданию. Вместо того чтобы использовать пищу в качестве награды, подумайте об альтернативах, не содержащих калорий. Составьте список своих любимых занятий и наград, которые доставят вам удовольствие без калорий.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие овощи полезны для похудения.

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