Самые эффективные упражнения для профилактики рака груди: советы эксперта

Важно быть знающим и знать секреты, которые могут помочь предупредить заболевание. Хотя наследственность не может быть изменена, вы можете активно снизить риск возникновения болезни путем внедрения определенных изменений в свою жизнь.

Издание eatthis.com пообщалось с экспертом в этой области – доктором Майком Болом, специалистом в области медицины, который также является сертифицированным личным тренером. Он рассказал об упражнениях, способствующих профилактике рака молочной железы.

Исследования, проведенные Mayo Clinic, свидетельствуют о том, что внесение определенных изменений в ваш образ жизни может значительно снизить риск развития рака груди, даже для тех, кто принадлежит к группе повышенного риска. Лучшим подарком для вашего здоровья станет уменьшение потребления алкоголя и увеличение физической активности.

Что касается наиболее эффективных упражнений для профилактики рака молочной железы, то нет единого вида физической активности, который был бы лучшим. Главное – это регулярность и постоянство занятий. Согласно рекомендациям по физической активности для взрослых, еженедельная норма включает не менее 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут интенсивной аэробной нагрузки, а также минимум два дня силовых тренировок для укрепления мышц.

Доктор Болл объясняет, что к упражнениям средней интенсивности относятся быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание или любая другая активность, несколько повышающая частоту сердечных сокращений (например, теннис, работа в саду или прогулка с собакой). А среди упражнений высокой интенсивности – бег или быстрый бег трусцой. Что касается силовых тренировок, то это могут быть как подъем веса, так и упражнения с собственным весом тела, например приседания, выпады или отжим.

Один из самых эффективных способов профилактики рака молочной железы – это сочетание кардиотренировок с силовыми нагрузками. Доктор Болл отмечает: "Оптимальным режимом для снижения риска рака груди, а также профилактики других болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет, являются занятия в тренажерном зале несколько раз в неделю. Разделите время между кардиотренажерами (например, беговая дорожка или велотренажер) ) и упражнениями с весами".

Активный образ жизни чрезвычайно важен для предотвращения развития рака груди. По данным организации Susan G. Komen, существует множество простых и незаметных способов увеличить свою ежедневную активность. К примеру, вместо того, чтобы ехать на автомобиле, отправляйтесь пешком или на велосипеде. Выбирайте лестницу вместо лифта, когда это возможно. Паркуйте автомобиль подальше от входа в магазин и пользуйтесь шагомером для дополнительной мотивации.

Физическая активность не только помогает снизить риск рака груди, но и уменьшает вероятность развития других видов онкологических заболеваний, таких как рак почек, мочевого пузыря, кишечника и желудка.

"Один из ключевых механизмов, благодаря которому активность снижает риск рака, - это предотвращение ожирения. Кроме того, физические упражнения способствуют улучшению иммунной функции, снижению уровня воспаления в организме и уменьшению количества определенных половых гормонов, факторов роста и уровня инсулина, что может иметь с развитием рака", – объясняет доктор Бол.

С возрастом важно продолжать заниматься физическими упражнениями, чтобы сохранять здоровье. Доктор Болл отмечает: "Одно из исследований показало, что женщины, которые занимались спортом в прошлом, но со временем стали менее активными, теряли защитный эффект физических упражнений. Другие же исследования свидетельствуют о том, что регулярная физическая активность помогает снижать риск рака груди как у женщин до менопаузы, да и после нее".

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