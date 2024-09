Здоровые привычки в питании, которые могут снизить риск рака молочной железы

Рак молочной железы – это заболевание, при котором аномальные клетки начинают расти в молочных железах, распространяясь на близлежащие ткани и потенциально метастазируя на другие органы. Как отмечает Национальная организация по борьбе с раком груди, это одна из многих форм рака, характеризующихся бесконтрольным ростом аномальных клеток.

Учитывая это, издание Eat This, Not That обратилось к доктору медицинских наук Майку Болу, чтобы узнать, какие продукты могут способствовать профилактике рака груди. Относительно диетических рекомендаций для профилактики этого заболевания доктор Бол подчеркивает, что сложность рака делает невозможным четкое установление связи между употреблением отдельных продуктов и риском развития рака.

"Существует много других факторов, таких как наследственность, физическая активность, история репродукции и гормоны, которые также оказывают значительное влияние на риск развития рака груди", – отмечает он.

Вместо фокусировки на отдельных продуктах целесообразнее обратить внимание на общие пищевые привычки, которые могут снизить риск развития рака молочной железы.

Потребляйте больше фруктов и овощей

Основная рекомендация доктора Бола – увеличить количество фруктов и овощей в ежедневном рационе. Они богаты антиоксидантами, которые могут защищать клетки от повреждений, и фитохимические вещества, способствующие уменьшению риска развития рака. Например, каротиноиды и изотиоцианаты можно найти в таких продуктах, как желтые и оранжевые овощи, а также в крестоцветных, таких как брокколи или цветная капуста.

Согласно рекомендациям MD Anderson Cancer Center, полезны разноцветные овощи и фрукты: бок-чой, ягоды, брюссельская капуста, виноград, шпинат и помидоры.

Выбирайте нежирные и органические продукты

Еще одним важным шагом является соблюдение диеты с низким содержанием жира. Исследования показали, что ограничение потребления жиров снижает риск развития рака груди, особенно у женщин в периоде постменопаузы. К примеру, согласно исследованию Women's Health Initiative, уменьшение количества жира в рационе на 21% снижает риск смерти от рака молочной железы.

Кроме того, выбор органических продуктов может быть полезен для уменьшения влияния химических пестицидов и удобрений, хотя доктор Болл отмечает, что пока нет достаточных доказательств того, что органические продукты уменьшают риск развития рака груди.

Поддерживайте здоровый вес

Поддержание здорового веса является важным фактором профилактики рака молочной железы. Ожирение увеличивает риск возникновения этого заболевания. Один из диетических подходов, способствующий поддержанию здорового веса – это средиземноморская диета, которая включает много овощей, фруктов и здоровых жиров.

Чтобы снизить риск, HelpGuide рекомендует заменить насыщенные жиры ненасыщенными, которые можно найти в оливковом масле, орехах и рыбе. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в лососе и тунце, а также в семенах льна, помогают уменьшить воспаление и поддерживать здоровье сердца.

Ограничте потребление алкоголя, красного мяса и продуктов с высоким содержанием жира

Доктор Болл также подчеркивает важность ограничения алкоголя. Употребление алкоголя повышает риск развития рака груди, поэтому рекомендуется не превышать одну порцию в день.

Жирные продукты, особенно содержащие насыщенные жиры, также увеличивают риск заболевания. Так же следует избегать красного мяса, связанного с повышенным риском развития колоректального рака, рака простаты и, вероятно, рака молочной железы.

Вместо красного мяса здоровыми источниками белка могут стать индейка, курица, рыба, фасоль, чечевица и яйца, рекомендуемые MD Anderson Cancer Center.

Изменение привычек в питании может стать важным шагом на пути к уменьшению риска развития рака молочной железы, поэтому следует быть внимательными к своему рациону и выбирать полезные продукты.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки, которые помогут снизить воспаление.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.