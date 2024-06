Самые эффективные упражнения перед бегом, которые точно нельзя пропускать

Занятия бегом – это простой и эффективный способ добиться хороших результатов, поэтому следует включить этот вид кардиотренировок в свой распорядок. В то же время, одна из важнейших вещей, которую нужно сделать перед бегом, — это разминка.

Эта ошибка может поставить под угрозу ваши результаты, ведь многие люди пропускают это ключевое время. Eat This Not That советует самые эффективные разминки перед пробежкой, которые точно не стоит пропускать.

Растяжка голени

Займите позу собаки вниз, скрестив одну ногу над другой. Опустите пятку, чтобы растянуть икроножки, выполните подъем иконки и снова опустите пятку, чтобы увеличить диапазон движений. Упершись пяткой в землю, поменяйте ногу. Выполните по 5 повторений на каждую ногу.

Поза голубя

Опустившись на пол, начните с подвода левой ноги под себя и выпрямления правой ноги назад. Почувствуйте приятное растяжение ягодичных мышц и бедра, немного задержитесь в этом положении, пока мышца не расслабится, затем перейдите на другую ногу и повторите. Выполните пять повторений с каждой стороны.

Удары ногами

Для выполнения необходимо развести руки в стороны, а затем начните толкать пятками назад к ягодицам, сгибая подколенные сухожилия во время каждого повторения. Делайте это упражнение в течение 30 секунд.

Игрушечные солдатики

Сначала поднимите грудь высоко, затем поднимите одну ногу вверх, одновременно вытянув противоположную руку вперед. Вы почувствуете приятное растяжение подколенного сухожилия, приподняв ногу. Поочередно выполняйте упражнения двумя ногами и руками, стараясь совершить по 10 повторений.

Высокие колени

Для выполнения держите туловище в вертикальном положении, а тело напряженным. Затем начните двигать коленями над бедром вперед и назад в быстром темпе. Делайте это упражнение в течение 30 секунд.

