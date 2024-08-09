Самые эффективные упражнения с гантелями для увеличения трицепса: топ-5

Если вы страстный поклонник тренировок в зале и стремитесь нарастить трицепсы, вы нашли правильное место. Трицепс составляет примерно 2/3 массы руки. Таким образом, он играет более важную роль в формировании объема верхних конечностей, чем бицепс.

Работа над этой частью руки улучшает здоровье локтей и плеч и зрительно улучшает форму. Чтобы помочь вам в достижении идеальной формы, eatthis.com подготовило список пяти самых эффективных упражнений с гантелями, которые помогут вам подтянуть, укрепить и развить мышцы рук.

Основатель GYMGUYZ Джош Йорк говорит, что "гантели являются мощным инструментом для увеличения мышц рук благодаря изоляции мышечной группы".

Трехцепные разгибания над головой

Для этого упражнения нужно встать с гантелями в руках, ноги поставить на ширине бедер. Слегка согните колени и подтяните подбородок. Начните поднимать гантели к небу. В верхней точке руки должны быть немного изогнуты в локтях. Затем опустите гантели до уровня чуть выше плеч.

Разгибание трицепса

Начать это упражнение следует, став на ширине плеч и держа одну гантель обеими руками. Поднимите гантель над головой, чтобы руки были выпрямлены, а ладони смотрели вверх. Согните локти, чтобы опустить вес за голову. Напрягите трицепсы, чтобы вернуть гантель обратно в исходное положение.

Очередное разгибание трицепса в наклоне

Для этого упражнения необходимо лечь на наклонную скамью с гантелями в руках. Ноги должны быть прижаты к полу. Поднимите одну руку над плечом, полностью выпрямив ее, затем согните локоть, чтобы опустить вес за голову. Повторите те же движения другой рукой, чередуя их.

Трехцепные отдачи

Это упражнение начните, сидя на тренировочной скамье, левой рукой и коленом опираясь на поверхность. Правая рука с гантелями должна быть вытянута. Подтяните гантель вверх, чтобы грудная клетка и плечо образовывали прямую линию. Постепенно вытяните руку назад, пока она не станет прямой, а гантель окажется позади вас. Поверните гантель в исходное положение под контролем. Повторите с другой стороны.

Трехцепные дробилки

Это упражнение эффективно для тренировки трицепса. Лягте на спину на скамью, вытянув руки с гантелями над собой. Опускайте гантели ко лбу, сохраняя локти изогнутыми, а затем за голову. Поверните гантели в исходное положение.

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