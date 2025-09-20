Самые эффективные упражнения с утяжеленным хула-хупом для похудения

Хула-хуп с отягощением – это не только весело, но и эффективно для похудения и укрепления мышц. Регулярные тренировки помогают повысить сердцебиение, активировать корпус и сжигать калории.

Видео дня

С помощью дополнительного веса обруч становится мощным инструментом для тонизирования тела и ускорения процесса похудения. Издание eatthis.com рассказывает о лучших упражнениях с утяжеленным хула-хупом, которые помогут сделать тренировки более интересными и результативными.

Что такое утяжеленный хула-хуп?

Утяжеленный хула-хуп – это обычный обруч, но с дополнительным весом. Если стандартный хула-хуп весит менее 0,5 кг, то утяжеленный может иметь вес от 0,7 до 3,5 кг. Основная цель – увеличить сопротивление во время тренировки, что помогает повысить мышечную силу и ускорить процесс похудения. По рекомендации Healthline, новичкам лучше начинать с хула-хупа весом 0,5-1 кг, чтобы избежать перегрузки.

Научные исследования подтверждают эффективность утяжеленных обручей. Эксперты обнаружили, что регулярные занятия помогают уменьшить объемы на талии и бедрах. А исследование 2019 года показало, что участники, которые тренировались с утяжеленными хула-хупами, потеряли сантиметры на талии и уменьшили процент жира в области живота.

Ниже приведены упражнения, которые тренеры считают лучшими для похудения и формирования тела.

Классическое вращение хула-хупа

"Традиционное вращение хула-хупа – это эффективное упражнение, которое задействует многие группы мышц, включая мышцы кора. Оно очень результативно для сжигания калорий. Использование утяжеленного хула-хупа приносит не только пользу, но и удовольствие. Поиск упражнения, которое нравится, помогает дольше оставаться в тренировках и достичь подтянутого тела, о котором вы мечтаете", – рассказывает фитнес-тренер Алан Мортон.

Ходьба с хула-хупом

Хулахупы можно использовать не только для вращения. Мортон отмечает: "Сочетание вращения обруча с ходьбой обеспечивает все преимущества классических упражнений, а также увеличивает сжигание калорий и улучшает координацию".

Техника проста: сначала переносите вес с одной ноги на другую, поднимайте ногу на короткое время, затем повторите с другой стороны. Когда освоите движение на месте, начинайте двигаться вперед или по кругу. Двигайте бедрами, выдвигая их вперед – это ключ к правильному выполнению.

Приседания с утяжеленным хула-хупом

Утяжеленный хула-хуп – универсальный инструмент для тренировки всего тела. Мортон объясняет: "Жим приседания с обручем одновременно задействует ягодицы, квадрицепсы, корпус и плечи, помогая сжигать калории и тонизировать мышцы".

Выполнение: начните с классического приседания. В верхней точке поднимите хула-хуп вверх и зафиксируйте руки. Если хотите усложнить, удерживайте обруч в нижнем положении – это заставляет стабилизировать корпус и улучшает координацию.

Выпады и вращения рук

"Утяжеленный хула-хуп идеально подходит для выпадов с одновременным вращением рук. Обмотайте обруч вокруг запястья во время выпадов. Это активирует мышцы пресса, тонизирует руки и ноги, ускоряет пульс и обеспечивает эффект дополнительного кардио, что способствует сжиганию калорий", – объясняет тренер Чарльз Рик.

Берпи с отягощенным хула-хупом

Рик также рекомендует включать обруч в берпи: "После отжимания поднимите утяжеленный хула-хуп над головой для укрепления рук и тонизирования корпуса. Это помогает активировать пресс и улучшает тонус верхней части тела".

Ранее OBOZ.UA опубликовал эффективные упражнения, которые можно выполнять с лентой сопротивления.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.