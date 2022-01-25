Врач рассказала, какие напитки можно употреблять диабетикам, а какие запрещены

Диабет – аутоиммунное заболевание, характеризующееся тем, что поджелудочная железа совсем не производит инсулина или организм перестает реагировать на него достаточно эффективно. Людям, живущим с этим диагнозом, жизненно необходимо соблюдать определенные правила, а также постоянно следить за уровнем глюкозы и корректировать свое питание.

Рацион состоит не только из пищи, напитки играют не менее важную роль и могут влиять на сахар как положительно, так и отрицательно. Издание MedicalNewsToday после консультации с доктором медицинских наук Натали Батлер рассказало, каких напитков следует избегать людям с диабетом, а какие принесут пользу.

Энергетические напитки. Ученые отмечают, что подслащенные напитки повышают риск избыточного веса, метаболического синдрома или диабета II типа. Поскольку они содержат много сахара и требуют небольшого переваривания, то людям с подтвержденным диагнозом они могут навредить. Кроме того, они не насыщают организм, потому что не содержат клетчатки, а это может приводить к чрезмерному употреблению.

Видео дня

Описание: Газированные и энергетические напитки не приносят никакой пользы Источник: pixabay.com Alt:

Газированные же напитки без здорового меню могут вызвать резкий скачок сахара в крови, поэтому их следует избегать.

Фруктовые коктейли. Как правило, такие напитки имеют только вкус фруктов, а содержат, например, сироп и очень мало натуральных составляющих. Они обеспечивают высокую концентрацию глюкозы, но обладают низкой пищевой ценностью. Проведенный специалистами анализ показывает, что активные ингредиенты подобных напитков могут вызвать резкий скачок сахара в крови.

Алкоголь. Люди с диабетом не обязаны полностью исключить спиртное из своей жизни, но должны следить за тем, когда и сколько они пьют. Несмотря на то, что большинство напитков не содержит сахара, они могут снижать его уровень. Например, алкоголь влияет на продуцирование печенью глюкозы и может вызвать резкий приступ гипогликемии.

Описание: Алкоголь может приводить к резкому падению уровня сахара Источник: pixabay.com Alt:

Специалисты советуют не злоупотреблять алкоголем даже здоровым людям. Пациентам с диабетом следует обязательно есть во время употребления спиртного для обеспечения умеренного уровня глюкозы, проконсультироваться с врачом по поводу его совместимости с лекарствами и учитывать углеводы в ежедневном подсчете калорий.

Вода. Этот напиток необходим для здоровой жизни любого человека, поскольку в нем нуждается каждая система организма. Если вы хотите выпить чего-нибудь сладкого, попробуйте для начала стакан обычной воды – в большинстве случаев она утолит жажду и позволит избежать подслащенных напитков.

Описание: Вода – необходимый продукт для жизнедеятельности человека Источник: pixabay.com Alt:

Для придания воде определенного вкуса и аромата можно воспользоваться цитрусовыми или другими натуральными фруктами. Так, исследование доказало, что добавление к воде мякоти алоэ вера помогает снизить уровень сахара в крови.

Молоко. Людям с диабетом этот напиток может оказаться полезным, ведь насыщает организм калориями, витаминами и минералами.

Описание: Молоко насыщает организм питательными веществами Источник: pixabay.com Alt:

Важно выбирать несладкие его виды и учитывать количество углеводов при ежедневном подсчете.

Травяные чаи. Еще одним способом придать обычной воде вкус и аромат могут стать настойки на травах или чай. К примеру, корень солодки может подсластить напиток, не повышая при этом уровня глюкозы. К такому выводу пришли исследователи в результате эксперимента над крысами.

Смузи. Этот напиток может стать хорошим вариантом для людей с диабетом, поскольку способен удовлетворить потребности организма в клетчатке, которая в свою очередь замедляет процесс пищеварения и высвобождения сахара в кровоток.

Натуральный сок. Людям с диабетом пить соки разрешено в умеренном количестве, поскольку они содержат сахар.

Описание: Людям с диабетом не следует употреблять соки без другой пищи Источник: pixabay.com Alt:

Главным правилом должно стать употребление сока вместе с другими продуктами питания, особенно белками или полезными жирами, поскольку это может снизить уровень глюкозы в крови, тогда как употребление одного сока наоборот приведет к его скачку.

Как видим, есть достаточно вариантов для утоления жажды, однако следует учитывать определенные нюансы. Поскольку продукты и напитки обладают разным составом и калорийностью, нет единого подхода к питанию людей с диабетом, однако некоторые советы будут полезны каждому.

Описание: Соблюдение определенных правил и рациона – залог контроля диабета Источник: pixabay.com Alt:

Всегда изучайте состав купленных продуктов и сбалансируйте рацион таким образом, чтобы контролировать потребление углеводов из пищи или напитков.

Не исключайте углеводы полностью, поскольку они необходимы для полноценного функционирования тела и мозга.

Старайтесь поддерживать постоянный уровень углеводов в меню и равномерно распределять их потребление в течение дня.

Регулярно измеряйте уровень сахара в крови и регулируйте его в соответствии с рекомендациями врача.

Посоветуйтесь со специалистом, который поможет учесть ваши пожелания к питанию и скорректировать их с учетом состояния здоровья.

Сахарный диабет – это не приговор. Люди с этим заболеванием могут и должны жить яркой и полноценной жизнью. Для этого им нужно только учитывать свое состояние, скорректировать ежедневный рацион и наполнить его вкусными и полезными продуктами и напитками, а также придерживаться некоторых рекомендаций врачей для лучшей работы организма.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что жажда и фруктовый запах изо рта могут свидетельствовать о серьезном заболевании. Эксперты рассказали, на что обратить внимание для диагностики диабета.