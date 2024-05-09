Самые распространенные причины аллергических реакций на лице

Аллергия – это чувствительная реакция организма на то, что вы съели, вдохнули или к чему прикоснулись. Организм воспринимает вещество, вызывающее аллергию, или аллерген, как чужеродное или вредное, а затем атакует его как защитный механизм.

Аллергическая реакция может появиться на хоть какой части тела. Однако лицо – одно из наиболее распространенных мест возникновения аллергических реакций. Мы подготовили вам несколько самых распространенных причин.

Пищевая аллергия может вызвать отек во рту.

Пищевая аллергия – самый распространенный тип аллергии, и степень ее тяжести варьируется от случая к случаю. Когда вы едите ингредиент или тип пищи, которую ваш организм воспринимает как аллерген, защитная реакция организма может вызвать сыпь или отек вокруг губ.

В тяжелых случаях анафилаксия вызывает отек языка и трахеи, и такие случаи нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Сенная лихорадка может вызвать воспаление глаз

Сезонная аллергия, также известная как поллиноз, возникает, когда иммунная система идентифицирует безвредные вещества в воздухе как опасные. Триггеры для этого меняются от сезона к сезону.

Распространенные симптомы включают чихание, зуд и отек глаз, насморк, зуд носовых пазух, заложенность ушей и т.д. В тяжелых случаях это также может привести к аллергическому конъюнктивиту – воспалению конъюнктивальной оболочки глаз.

Аллергия на животных или насекомых может вызвать сыпь и крапивницу

Распространенной ошибкой является мнение, что аллергия на домашних животных вызвана шерстью или перхотью животных. Но на самом деле ее вызывают слюна, клетки кожи или шерсть животных.

Неконтролируемое чихание – распространенная реакция на аллергию на животных. Крапивница и сыпь на шее и лице также являются распространенными симптомами, возникающими при аллергии на животных или насекомых.

Контактный дерматит может вызвать красную сыпь

Если вы затрагиваете лицо после контакта с чем-то, что ваш организм считает аллергеном, у вас может появиться красная сыпь или крапивница на лице. Такая реакция называется контактным дерматитом.

Опасным веществом может быть ядовитый плющ, пищевой продукт или новый стиральный порошок. Поскольку большинство людей затрагивают лицо в течение дня, контактный дерматит обычно возникает у глаз и рта.

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