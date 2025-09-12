Самые вредные привычки 10 президентов США

Несмотря на высокий статус и огромную ответственность, президенты США не всегда были примером здорового образа жизни. Многие из них имели нездоровые привычки, которые вредили сердцу, легким или фигуре.

Видео дня

Одни злоупотребляли алкоголем и табаком, другие не могли отказаться от жирной пищи или сладостей. История показывает: даже те, кто руководил страной, часто проигрывали собственным слабостям, пишет eatthis.com.

Дональд Трамп

47-й президент никогда не скрывал своей слабости к вредной пище. Еще в 2016 году он даже выложил в соцсетях фотографию, где сидел с ведром курицы из KFC, которую ел ножом и вилкой. Один кусок жареной куриной грудки – это уже 390 калорий и 21 грамм жира. Добавляя картофельное пюре и два печенья, Трамп потреблял почти 850 калорий, 41 грамм жира (из которых 18 насыщенных) и 71 грамм углеводов за один прием пищи.

Его пристрастие не ограничивалось фастфудом: президент регулярно заказывал газировку. По данным Associated Press, у него даже была маленькая красная кнопка в Овальном кабинете, нажатие которой означало просьбу подать кока-колу. Когда он сменил Барака Обаму, в Белом доме миндаль как любимый перекус заменили картофельные чипсы.

Барак Обама

Несмотря на усилия первой леди Мишель Обамы, которая продвигала кампанию "Давайте двигаться" и собственноручно ухаживала за овощным садом Белого дома, 44-й президент имел опасную привычку – курения. Обама признавал, что в течение многих лет употреблял сигареты и пытался отказаться от них после вступления в должность. В 2015 году он рассказал в интервью журналу GQ, что прекратил курить в 2010-м: "Я пообещал, что как только реформа здравоохранения завершится, больше никогда не возьму сигарету. И я этого сдержал обещание".

Впрочем, чтобы бороться с тягой, он продолжал жевать никотиновую резинку на протяжении всех лет президентства.

Джордж Буш-младший

Его молодость была связана с вечеринками и алкоголем. Лора Буш вспоминала в интервью Опры в 2010 году, что ее муж часто пил пиво, бурбон и даже начинал день с алкоголя. В 1976 году его арестовали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Однако после 40-летия Буш резко отказался от спиртного. "Джордж просто проснулся и решил остановиться. И ему это удалось. Многие не могут так сделать", – говорит Лора. Хотя во время президентства его иногда видели с бокалом вина или пива, это не шло ни в какое сравнение с его прошлыми гулянками.

Билл Клинтон

В начале политической карьеры будущий президент совсем не придерживался принципов здорового питания. В статье The New York Times 1992 года упоминалось, что Клинтон обожал барбекю, техас-мексиканскую кухню, чизбургеры с халапеньо, булочки с корицей и пироги.

Хиллари Клинтон настаивала, чтобы он уменьшил порции и сократил потребление жирных блюд. Это помогло ему похудеть примерно на 14 кг перед инаугурацией 1993 года. Но в течение восьми лет его лишний вес был поводом для шуток. Лишь после завершения президентства Клинтон перешел на преимущественно веганскую диету.

Рональд Рейган

В 40-х и 50-х годах он даже снимался в рекламе сигарет. Но еще одной проблемой стало солнце: с детства Рейган проводил много времени на открытом воздухе, работал спасателем и играл в спорт. В 1985 и 1987 годах ему пришлось удалять базальноклеточную карциному из носа.

Сегодня врачи подчеркивают: использование солнцезащитного крема с SPF 30 и выше является обязательным даже в пасмурные дни, а повторное нанесение необходимо после купания или активных тренировок. Это надежная защита от рака кожи и преждевременного старения.

Джеральд Форд

В 70-х годах курение еще считалось нормой, поэтому привычка Форда никого не удивляла. Однако 38-й президент довел ее до крайности: он выкуривал до восьми трубок табака в день.

Трубки считаются опаснее сигарет, ведь одна может содержать столько же табака, сколько несколько сигарет. Последствия очевидны: рак легких, горла и ротовой полости, а также сердечно-сосудистые болезни.

Уильям Говард Тафт

27-й президент известен своим весом – примерно 150 кг. Говорят, он любил огромные завтраки, среди которых был 350-граммовый стейк. Такая порция содержала около 920 калорий и 65 граммов жира.

Американская ассоциация сердца советует ограничивать потребление мяса до 170 г в день. Для сравнения, стейк в 113 г из говядины травяного откорма имеет лишь 133 калории и 26 граммов белка. У Тафта же стейки были ежедневным рационом.

Гровер Кливленд

Он также страдал от лишнего веса – около 113 кг, и категорически не любил физические упражнения. Однажды Кливленд сказал: "Само по себе движение тела – одна из самых скучных и неблагодарных вещей в жизни".

Его слабостью были еда и алкоголь. Даже когда он пытался ограничиться, потреблял минимум четыре бокала пива в день, что уже давало сотни "пустых" калорий.

Мартин Ван Бюрен

Его любовь к виски была настолько известной, что он получил прозвище "Синий виски-фургон". Постоянное употребление алкоголя привело к подагре и проблемам с сердцем.

Виски – это примерно 70 калорий на каждые 30 мл. FDA советует мужчинам не превышать двух напитков в день, а женщинам – одного. Ван Бюрен этот предел явно игнорировал.

Джон Адамс

Второй президент США начинал свой день вовсе не с кофе. По свидетельствам, каждое утро он выпивал крепкий сидр. Каждый бокал такого напитка содержит примерно 130 калорий и более 10 г сахара. Это не лучший способ начать день.

Вместо этого врачи советуют выбирать сбалансированный завтрак, богатый белками и клетчаткой, который обеспечивает энергию без вреда для организма.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему возникает зависимость от вредных продуктов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.