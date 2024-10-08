Самые здоровые сливки, которые вы захотите добавить к своему утреннему кофе
Сегодня существует множество интересных и вкусных рецептов приготовления кофе, что позволяет поклонникам этого напитка ежедневно открывать новые его грани. Однако, если вы любите именно молочный кофе, вам следует внимательнее относиться к выбору добавок.
Хотя приобретенные в магазине сливки могут уменьшить горечь черного кофе, а также контролировать количество сахара, уменьшая риск его чрезмерного потребления, также они могут быть вредными для вашего здоровья. Как выбрать качественные и полезные сливки, рассказали в Eat This, Not That.
3 признака самых вредных сливок:
- Сахар. Помните, что 4 грамма сахара - это примерно одна пачка. Если сливки содержат более 4 граммов сахара, лучше их не покупать.
- Искусственные подсластители. Избегайте подсластителей, которые значительно слаще сахара, поскольку они могут повысить вашу тягу к сладостям и потребление сахара. Исследования показывают, что длительное использование таких подсластителей может оказывать негативное влияние на здоровье.
- Искусственные добавки. Читайте состав на этикетках. Хотя определенные добавки могут влиять на текстуру и срок хранения, но некоторые из них могут усилить воспаление и повлиять на здоровье кишечника.
Как выбрать качественные сливки к кофе:
- Проверьте список ингредиентов. Обратите внимание, что в качественных молочных сливках в составе должно содержаться молоко или сливки, а в растительных должны быть орехи или овес, соль, ароматизаторы и немного тростникового сахара.
- Избегайте искусственных ароматизаторов. Не выбирайте сливки со вкусом печенья или конфет, ведь они содержат искусственные добавки и могут повысить вашу тягу к сахару.
- Не покупайте низкокалорийные сливки. Они обычно содержат воду, искусственные подсластители и добавки, что делает их менее полезными. Выбирайте продукт с натуральными составляющими для здорового вкуса.
Ранее OBOZ.UA рассказал, чего нельзя добавлять в кофе.
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