Самые здоровые сливки, которые вы захотите добавить к своему утреннему кофе

Сегодня существует множество интересных и вкусных рецептов приготовления кофе, что позволяет поклонникам этого напитка ежедневно открывать новые его грани. Однако, если вы любите именно молочный кофе, вам следует внимательнее относиться к выбору добавок.

Хотя приобретенные в магазине сливки могут уменьшить горечь черного кофе, а также контролировать количество сахара, уменьшая риск его чрезмерного потребления, также они могут быть вредными для вашего здоровья. Как выбрать качественные и полезные сливки, рассказали в Eat This, Not That.

3 признака самых вредных сливок:

Сахар. Помните, что 4 грамма сахара - это примерно одна пачка. Если сливки содержат более 4 граммов сахара, лучше их не покупать. Искусственные подсластители. Избегайте подсластителей, которые значительно слаще сахара, поскольку они могут повысить вашу тягу к сладостям и потребление сахара. Исследования показывают, что длительное использование таких подсластителей может оказывать негативное влияние на здоровье. Искусственные добавки. Читайте состав на этикетках. Хотя определенные добавки могут влиять на текстуру и срок хранения, но некоторые из них могут усилить воспаление и повлиять на здоровье кишечника.

Как выбрать качественные сливки к кофе:

Проверьте список ингредиентов. Обратите внимание, что в качественных молочных сливках в составе должно содержаться молоко или сливки, а в растительных должны быть орехи или овес, соль, ароматизаторы и немного тростникового сахара. Избегайте искусственных ароматизаторов. Не выбирайте сливки со вкусом печенья или конфет, ведь они содержат искусственные добавки и могут повысить вашу тягу к сахару. Не покупайте низкокалорийные сливки. Они обычно содержат воду, искусственные подсластители и добавки, что делает их менее полезными. Выбирайте продукт с натуральными составляющими для здорового вкуса.

