Самый худший и самый лучший: как выбрать питательный стейк

Стейк - это вкусный источник белка и витаминов, включая железо и B12, но из-за высокого содержания насыщенных жиров его следует есть в умеренных количествах. Диетологи советуют ограничивать красное мясо до 500 г в неделю, поскольку чрезмерное употребление может увеличить риск заболеваний.

Таким образом, для более здорового выбора стоит обращать внимание на отрезы с более низким содержанием жира. В Eat This, Not That предложили ознакомиться с рейтингом 11 самых популярных видов стейка по содержанию калорий и жиров, от самых опасных до самых полезных.

Стейк Рибай

Стейк Рибай - это популярное мясо, которое подается как жареное ребрышко или томагавк благодаря мраморному жиру, придающему ему сочный вкус. Он содержит 10 г насыщенного жира на порцию в 100 г, что составляет почти половину рекомендуемой суточной нормы. Чтобы уменьшить насыщенные жиры, выбирайте порции в пределах 85-140 г вместо больших ресторанных порций по 450 г. Такой подход поможет насладиться вкусом, минимизируя лишний жир и калории.

Стейк "Дельмонико"

Стейк Дельмонико (Delmonico steak) традиционно готовят из нежной части говядины. В 100 г порции этого мяса содержится 17 г жира, из которых 7 г приходится на насыщенный жир. Обычно порции этого стейка составляют около 280 г, что может предоставить почти 100% суточной нормы насыщенных жиров.

Стейк T-Bone & Porterhouse

Стейки T-Bone и Porterhouse вырезают из спинной части туши говядины, в области поясницы (loin), имеющей характерную Т-образную кость. В порции 85 г содержится 7 г насыщенных жиров, что составляет 32% суточной нормы. Обычно Т-боун весит 340-510 г, что соответствует максимальной недельной норме красного мяса.

Стейк Skirt

Этот стейк вырезают из диафрагмы говядины, расположенной между ребрами и брюшной частью. Он содержит больше белка, чем другие куски мяса, с 6 г насыщенных жиров на порцию в 100 г (27% суточной нормы). Хотя он постнее других стейков, на порцию приходится 15 г жира. Благодаря высокому содержанию белка мясо тверже, чем те куски, которые имеют больше жира и меньше белка.

Стейк Flap

Стейк Flap вырезают из нижней части корейки, ближе к задней ноге. Эта постная нарезка является доступным источником белка, с низким содержанием насыщенных жиров - всего 4 грамма на 100 граммов, что составляет 18% от рекомендуемой суточной нормы. Это также отличный источник железа и витаминов группы В, важных для здоровья. Этот вариант подходит для тех, кто поддерживает сбалансированное питание.

Стейк Flat Iron

Стейк Flat Iron, или Boneless Top Chuck, вырезают из верхней части лопатки говядины. Хотя мясо не слишком жесткое, в нем меньше жира и есть жесткий хрящ, который стоит удалить. Такой стейк обычно стоит меньше, а его приготовление на медленном огне помогает выделить коллаген, добавляя вкус без лишнего жира.

Стейк Top Sirloin

Этот стейк вырезают из верхнего филе, что является доступным и универсальным куском мяса, который идеально подходит для гриля. Оно содержит всего 11 граммов жира и 4 грамма насыщенного жира на 100 граммов порции. Содержание жира может варьироваться в зависимости от обрезки, но в целом это один из самых полезных вариантов.

Филе миньон

Филе миньон готовят из средней части говяжьей вырезки. Это нежный кусок мяса, с меньшим содержанием жира. Хотя он имеет только 10 г жира на 100 г продукта, из которых 4 г - насыщенные жиры, его можно считать более здоровым выбором для тех, кто хочет снизить потребление насыщенных жиров.

Стейк Bottom Round

Стейк Bottom Round вырезают из нижней части бедренной (задней) четверти говяжьей туши. На 100 граммов порции приходится всего 8 граммов жира, из которых 3 грамма насыщенных жиров, что составляет лишь 14% от рекомендуемой нормы. Это идеальный выбор для маринования и подачи для ценителей здорового питания.

Стейк Стриплойн (Нью-Йорк)

Нью-Йоркский стрип - это постный стейк, богатый белком (23 г на 100 г), который готовится из поясничной части говядины. Стейк имеет тонкую прослойку жира по краю, что добавляет сочности, считается одним из лучших кусков для гриля или сковородки. Этот кусок имеет насыщенный вкус и маслянистую текстуру, даже с минимальным количеством жира.

Стейк "Лондон бройл"

Стейк London Broil готовят из верхней части бедра говядины. Он содержит высокое количество белка и имеет низкое содержание жира (7 г жира и 36 г белка на порцию). Однако, поскольку этот кусок мяса может быть жестким, важно приготовить его правильно. Его следует медленно жарить или тушить на низком огне, чтобы он стал мягким и сочным. Этот метод позволит расщепить волокна и сохранить нежность мяса.

