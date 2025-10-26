Самый опасный побочный эффект алкоголя: как он влияет на желудок

Алкоголь давно стал привычной частью социальной жизни – от дружеских вечеринок до семейных застолий. Его часто воспринимают как способ расслабиться после тяжелого дня или поднять настроение в компании.

Видео дня

Однако даже незначительные дозы спиртного могут иметь незаметное, но серьезное влияние на организм. Эксперты предостерегают: наиболее опасный побочный эффект алкоголя касается не похмелья, а вашего пищеварения и здоровья пищевода, пишет eatthis.com.

"Алкоголь может стать причиной кислотного рефлюкса. Он расслабляет нижний пищеводный сфинктер – мышцу, отделяющую желудок от пищевода. В результате кислота легче поднимается вверх, провоцируя изжогу", – объясняет врач-диетолог Алисия Галвин.

Регулярное употребление спиртного усиливает эти симптомы, а впоследствии может привести к опасным осложнениям. Американское онкологическое общество сообщает, что у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) несколько повышается риск развития аденокарциномы пищевода, особенно если симптомы проявляются часто.

Если не лечить рефлюкс в течение длительного времени, это может привести к пищеводу Барретта – состояния, при котором слизистая оболочка пищевода изменяется. Хотя большинство людей с этим диагнозом не сталкиваются с онкологией, риск развития аденокарциномы у них все же значительно выше, отмечает Американское онкологическое общество. К тому же, пищевод Барретта может со временем вызвать дисплазию – изменение клеток, что также связано с риском рака.

Исследование, опубликованное в журнале Cancer, показало, что среди более 490 тысяч участников проекта NIH-AARP по вопросам питания и здоровья, наличие кислотного рефлюкса удваивало вероятность развития плоскоклеточного рака пищевода и гортани.

Алисия Галвин также отмечает, что вредное воздействие алкоголя на пищеварительную систему не ограничивается только рефлюксом.

"Алкоголь снижает способность тонкого кишечника усваивать питательные вещества и одновременно повышает проницаемость стенок кишечника для токсинов. Это может привести к поражению печени и других органов", – объясняет специалист.

Кроме того, спиртное нарушает нормальную работу кишечных мышц, вызывая диарею, и стимулирует рост грамотрицательных бактерий, которые ухудшают состояние слизистой оболочки кишечника.

Диетолог советует: если вы все же решили пить, делайте это крайне умеренно. А в случае появления изжоги, рефлюкса или любых проблем с желудочно-кишечным трактом – не медлите с визитом к врачу.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как алкоголь влияет на здоровье сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.