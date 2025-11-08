Самый полезный сыр для крепости костей: совет диетолога

Сыр –это не только вкусный продукт, но и настоящий кладезь пользы для организма. Он богат белком, кальцием и другими важными минералами, необходимыми для здоровья костей и мышц.

Некоторые виды сыра даже поддерживают работу кишечника благодаря полезным бактериям. Издание eatthis.com рассказывает какой сыр считается лучшим для крепости костей и как легко включить его в ежедневный рацион.

"Сыр – отличный источник белка. В одной порции около 28 граммов содержится от 6 до 10 граммов белка, в зависимости от сорта. Этот продукт идеально подходит для перекуса, когда хочется оставаться сытым между основными приемами пищи. Его легко сочетать с крекерами, виноградом, ломтиками яблока или помидорами", – объясняет диетолог-нутрициолог Роксана Эхсани.

Сыр полезен не только для насыщения и вкуса, но и для здоровья кишечника.

"Некоторые виды сыра содержат полезные бактерии, которые действуют как пробиотики, поддерживая работу кишечника, иммунитет и общее состояние организма", – добавляет Эхсани.

Однако одно из важнейших преимуществ сыра заключается в его способности обеспечивать организм кальцием – ключевым минералом для здоровья костей.

"Большинство кальция в нашем теле хранится именно в костях. Его недостаточный уровень может привести к ослаблению костной ткани и повысить риск переломов и заболеваний костей. Кальций также важен для нормальной работы зубов, сердца, нервной системы и мышц", – объясняет диетолог.

Среди всех сыров есть один, который особенно полезен для костей. "Пармезан не только содержит одно из самых высоких количеств кальция на порцию среди сыров, но и обеспечивает организм фосфором – еще одним важным минералом для костей. В 28 граммах пармезана (2 столовые ложки) содержится 34% суточной нормы кальция и 30% суточной нормы фосфора. Для взрослого человека ежедневно требуется около 1000 миллиграммов кальция", – рассказывает Эхсани.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что взрослые, которые получали достаточно кальция и фосфора, имели более крепкую костную массу.

Еще одно преимущество пармезана – низкое содержание лактозы благодаря длительному созреванию, что делает его доступным даже для людей с непереносимостью лактозы.

Для того чтобы получить пользу, не нужно много пармезана. "Достаточно 2 столовых ложек в день, чтобы обеспечить организм нормами кальция и фосфора. Его можно добавлять в соусы для пасты, посыпать на пиццу или блюдо из макарон", – советует Эхсани.

Для еще большего разнообразия Эхсани предлагает наслаждаться пармезаном на сырной тарелке вместе с фруктами и овощами, на тосте с авокадо, в салате или с крупами – это простой способ поддержать здоровье костей ежедневно.

