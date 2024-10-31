Щитовидная железа: развенчиваем 10 распространенных мифов об этом органе

Щитовидную железу часто считают виновной в таких проблемах, как постоянная усталость или набор веса. Несмотря на то, что эти признаки могут свидетельствовать о ее пониженном функционировании, они не всегда обязательно свидетельствуют о заболеваниях щитовидной железы.

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На самом деле многие имеют поверхностное представление о работе этого органа. Детальнее о распространенных ложных представлениях рассказывает издание eatthis.com.

Щитовидная железа – это железа в виде бабочки, расположенная на шее, производящей два гормона: трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). Они контролируют температуру тела, метаболическую активность и пищеварение. Кроме того, железа влияет на функционирование жизненно важных органов, таких как сердце, мозг, печень, почки и кожа.

Различные нарушения функций щитовидной железы – от гипотиреоза и гипертиреоза до болезни Грейвса и тиреоидита Хашимото – охватываются общим названием "заболевания щитовидной железы". Симптомы часто напоминают повседневные стрессы, например усталость, тревожность или колебание температуры тела. Поскольку функции этого органа метаболизма остаются недостаточно понятными для многих, опровергнут основные мифы, связанные со щитовидной железой.

Миф: щитовидная железа влечет за собой набор веса

Щитовидная железа действительно оказывает влияние на метаболизм, от которого зависит, сколько калорий сжигает организм. При гипотиреозе метаболизм замедляется, поэтому энергия из пищи тратится медленнее. Однако действительно медленный метаболизм встречается довольно редко.

Доктор Эдуардо Грюнвальд отмечает: "Щитовидная железа – только одна из переменных в сложной системе гормонов и нейронных связей". По его словам, лишь незначительная часть пациентов с нелеченным гипотиреозом замечает значительное увеличение веса, а при лечении уровень может нормализоваться. Большинство людей должны учитывать и другие факторы, способствующие набору веса.

Помимо увеличения веса, проблемы с щитовидной железой могут указывать усталость, рассеянность, тревожность и сухость кожи. Если есть подозрения на ее нарушение, обратитесь к врачу для проведения анализа крови.

Миф: внезапная потеря веса всегда свидетельствует о гиперактивной щитовидной железе.

Гипертиреоз или болезнь Грейвса могут сопровождаться похудением, но это случается не у всех. Некоторые люди с излишне активной щитовидной железой наоборот набирают вес. Среди других симптомов гипертиреоза – ускоренное сердцебиение, повышенная температура тела и проблемы со сном.

Миф: гипотиреозом болеют только женщины

Женщины действительно чаще испытывают проблемы со щитовидной железой, особенно гипотиреоз, ведь он является аутоиммунным заболеванием, распространенным среди женщин из-за наличия эстрогена. Однако мужчины тоже страдают такими нарушениями, как выпадение волос, запоры, усталость, снижение полового влечения и боли в мышцах.

Миф: можно обойтись без лекарств для контроля щитовидной железы

Выбор здоровой пищи оказывает положительное влияние на организм, но заболевание щитовидной железы обычно не удастся вылечить только диетой. При подтвержденном диагнозе врач разработает оптимальный курс лечения, часто включающий медикаменты, правильное питание и физическую активность.

Миф: во время беременности нельзя принимать лекарство для щитовидной железы

Хотя беременность ограничивает список разрешенных лекарств, препараты для щитовидной железы не находятся под запретом. Конечно, всегда советуйтесь с врачом по поводу любого лекарства во время беременности.

Миф: заболевания щитовидной железы поражают только пожилых людей

Щитовидную железу часто связывают со старшим возрастом, и действительно женщины после 60 лет имеют около 20% шансов заболеть. Однако нарушения функций железы случаются в любом возрасте, особенно у женщин после родов или на поздних стадиях 30 лет. Если вы заметили симптомы нарушений (увеличение веса, усталость, депрессия, колебания температуры), обратитесь к врачу.

Миф: безглютеновая диета излечивает заболевание щитовидной железы

Диета действительно оказывает влияние на щитовидную железу, но не решает проблему полностью. Заболевания щитовидной железы, такие как болезнь Грейвса и Хашимото, часто имеют генетическую основу. В случае целиакии отказ от глютена оправдан, однако большинство пациентов с заболеваниями щитовидной железы нуждаются в медикаментозном лечении.

Миф: любая шишка на шее – признак заболевания щитовидной железы

Отек на шее может свидетельствовать об увеличении щитовидной железы или ее раке, но не всегда. Это может быть и воспаление лимфатических узлов или увеличение кисты. Только врач может дать точный диагноз.

Миф: можно лечить заболевание щитовидной железы йодом

Щитовидная железа использует йод, поэтому его достаточное количество крайне важно для ее работы. Однако большинство людей получает достаточно йода из обычного питания, и его излишество может даже вызвать проблемы. Поэтому всегда советуйтесь с врачом перед тем, как принимать добавки йода.

Миф: соя категорически запрещена при проблемах со щитовидной железой

Соя может влиять на гормоны из-за активации эстрогеновых рецепторов, что иногда нарушает всасывание лекарства от щитовидной железы. Однако полностью исключать сою не стоит – достаточно ограничить ее потребление несколько раз в неделю.

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