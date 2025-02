Сеанс тренировки, существенно улучшающий здоровье: о чем говорит наука

Необходимость регулярных тренировок для достижения результатов — известная истина, однако новые исследования показывают, что даже один сеанс физических упражнений может иметь значительные преимущества для здоровья. Изучение изменений, которые происходят в организме после одной тренировки, открывают новые возможности для улучшения здоровья,

Видео дня

Какой научный подход к тренировкам поможет укрепить сердце и мышцы, а также оградить тело от серьезных заболеваний? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Защита костей от рака

Одна тренировка может активировать процессы в костных клетках, помогающие предотвратить распространение рака костей. Кроме того, эти же механизмы могут быть полезными для борьбы с другими костными заболеваниями, такими как остеопороз. Таким образом, регулярные физические упражнения укрепляют кости и поддерживают их здоровье, снижая риски серьезных заболеваний.

Роль клеток тела

Физические упражнения, в частности тренировки с отягощениями или кардио, активируют важные процессы в организме, которые могут помочь снизить риск развития рака. Они ускоряют образование новых костей и укрепляют существующие, что затрудняет проникновение в них раковых клеток. Такие изменения, включая активацию гена P53, могут способствовать предотвращению метастазирования рака.

Лабораторное моделирование упражнений

Исследователи создали модель упражнений для изучения влияния физических нагрузок на костные клетки, воспроизводя механическую нагрузку, которую они получают во время тренировок. Этот подход значительно облегчил исследования, которые ранее требовали значительных ресурсов и времени. Это позволяет выяснить, какие упражнения лучше стимулируют положительные изменения в клетках, а также открывает новые возможности для медицинских исследований в будущем.

Любая активность является упражнением

Результаты исследований могут помочь больным раком продлить жизнь, особенно из-за предотвращения метастазов на кости. Это повышает шансы на выживание и открывает новые возможности для лечения.

Однако, если у вас нет времени или мотивации на регулярные тренировки, вы все еще можете заниматься физической активностью в легкой форме. Даже небольшие нагрузки могут принести значительные преимущества для здоровья и стать полезной привычкой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая тренировка способствует долголетию.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.