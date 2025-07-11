Секрет белка на вашей тарелке: почему стоит добавить тилапию в свое меню
Тилапия – это не только доступная по цене и универсальная в приготовлении рыба, но и ценный источник питательных веществ. Несмотря на некоторые споры вокруг ее выращивания, правильно выбранная тилапия может стать полезным дополнением к ежедневному рациону.
Особенно она ценна благодаря высокому содержанию белка и низкой калорийности. Издание eatthis.com рассказывает о ключевых преимуществах употребления тилапии для здоровья.
"Тилапия – это отличный источник белка с полным набором необходимых аминокислот, которые нужны организму для его синтеза. Кроме того, тилапия имеет низкое содержание калорий и жиров, что делает ее идеальным выбором для тех, кто стремится похудеть или поддерживать вес в пределах нормы", – объясняет диетолог Лорен Манакер.
Почему тилапия – белковый лидер?
В 100 граммах тилапии содержится около 26 граммов белка – это довольно весомый показатель.
Для сравнения:
- в 100 граммах куриного мяса – примерно 31 г белка
- в таком же количестве лосося – около 19 г
- в говядине – ориентировочно 22 г белка на 100 г продукта
Сколько белка нужно организму?
Ежедневная потребность в белке определяется индивидуально – с учетом возраста, пола, физической активности и целей. Кто-то потребляет больше белка из-за активных тренировок или определенной диеты, однако лучше всего определять норму вместе со специалистом.
Согласно рекомендациям FDA, средняя дневная норма белка для взрослого человека, который потребляет около 2000 калорий в сутки, составляет не менее 50 граммов. Этот показатель – базовый, и его можно менять в зависимости от личных потребностей.
Почему важно получать белок из рыбы?
Когда речь заходит о белке, большинство сразу вспоминает о мясе. Но не менее полезно разнообразить источники этого макронутриента. Чрезмерное потребление красного или переработанного мяса может увеличивать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Министерство сельского хозяйства США рекомендует сбалансировать мясной белок другими источниками: яйцами, орехами, бобовыми, листовыми овощами, соей и рыбой.
Регулярное включение в рацион рыбы, в частности тилапии, поможет уменьшить потребление мяса, не жертвуя при этом питательностью питания. Более того, тилапия обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на когнитивные функции и общее самочувствие.
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