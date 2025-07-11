Секрет белка на вашей тарелке: почему стоит добавить тилапию в свое меню

Тилапия – это не только доступная по цене и универсальная в приготовлении рыба, но и ценный источник питательных веществ. Несмотря на некоторые споры вокруг ее выращивания, правильно выбранная тилапия может стать полезным дополнением к ежедневному рациону.

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Особенно она ценна благодаря высокому содержанию белка и низкой калорийности. Издание eatthis.com рассказывает о ключевых преимуществах употребления тилапии для здоровья.

"Тилапия – это отличный источник белка с полным набором необходимых аминокислот, которые нужны организму для его синтеза. Кроме того, тилапия имеет низкое содержание калорий и жиров, что делает ее идеальным выбором для тех, кто стремится похудеть или поддерживать вес в пределах нормы", – объясняет диетолог Лорен Манакер.

Почему тилапия – белковый лидер?

В 100 граммах тилапии содержится около 26 граммов белка – это довольно весомый показатель.

Для сравнения:

в 100 граммах куриного мяса – примерно 31 г белка

в таком же количестве лосося – около 19 г

в говядине – ориентировочно 22 г белка на 100 г продукта

Сколько белка нужно организму?

Ежедневная потребность в белке определяется индивидуально – с учетом возраста, пола, физической активности и целей. Кто-то потребляет больше белка из-за активных тренировок или определенной диеты, однако лучше всего определять норму вместе со специалистом.

Согласно рекомендациям FDA, средняя дневная норма белка для взрослого человека, который потребляет около 2000 калорий в сутки, составляет не менее 50 граммов. Этот показатель – базовый, и его можно менять в зависимости от личных потребностей.

Почему важно получать белок из рыбы?

Когда речь заходит о белке, большинство сразу вспоминает о мясе. Но не менее полезно разнообразить источники этого макронутриента. Чрезмерное потребление красного или переработанного мяса может увеличивать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Министерство сельского хозяйства США рекомендует сбалансировать мясной белок другими источниками: яйцами, орехами, бобовыми, листовыми овощами, соей и рыбой.

Регулярное включение в рацион рыбы, в частности тилапии, поможет уменьшить потребление мяса, не жертвуя при этом питательностью питания. Более того, тилапия обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на когнитивные функции и общее самочувствие.

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