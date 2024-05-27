Секрет белой улыбки: важность регулярных визитов к стоматологу

Регулярные стоматологические осмотры являются ключевым элементом здоровья полости рта. Ведь только тщательной гигиены не всегда достаточно.

Белая и привлекательная улыбка означает, что человек своевременно решает проблемы лечения и делает профилактические визиты к стоматологу. Поэтому, обеспечив регулярные визиты к стоматологу, вы сможете чувствовать себя уверенно и сверкать здоровой улыбкой, пишет OBOZ.UA.

Вот почему нужно посещать стоматолога

Болезни десен

Обычно на ранних стадиях заболевания десен не проявляют никаких признаков, но стоматолог может обнаружить их при осмотре.

При регулярном осмотре стоматолог проверяет состояние десен, чтобы убедиться, что они здоровы и крепки, а также исследует карманы десен, их размер и наличие отеков.

Если во время осмотра будут выявлены какие-либо тревожные признаки, стоматолог примет меры для лечения основной проблемы.

Избавиться от зубного налета

Даже при тщательном уходе за зубами и соблюдении режима лечения пища может застрять на поверхности зубов и образовывать зубной налет.

Это может повлечь за собой изменения в цвете зубов, развитие кариеса, образование зубного камня и повреждение эмали, поскольку он загрязняется вредными микробами.

Только стоматолог может эффективно удалить этот налет с зубов, поскольку он имеет необходимую квалификацию и инструменты для этого.

Выявление рака

Повышение осознания и ранняя диагностика являются ключевыми в борьбе с раком полости рта, поскольку он может быстро прогрессировать и стать серьезной угрозой жизни, если не обнаружить на ранней стадии.

Регулярные осмотры стоматолога могут существенно повысить шансы выявления рака полости рта на ранней стадии.

Применение специального лазерного теста раком VELscope позволяет стоматологу выявить потенциально проблемные участки, такие как мертвые ткани и образование опухолей, обычно безболезненно и через несколько минут.

Различные проблемы со здоровьем

Здоровье полости рта имеет важное значение для общего здоровья человека.

Осмотр головы и шеи составляет дополнительную составляющую стоматологического осмотра, что позволяет стоматологу подробно проверить состояние шеи, челюстей, лимфатических узлов и других участков на наличие признаков уплотнений, отеков и других аномалий.

В случае выявления каких-либо проблем стоматолог может направить пациента к соответствующему специалисту для дальнейшего обследования и лечения.

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