Секрет бодрого утра: почему растяжка работает лучше кофеина

Многие пренебрегают растяжкой с утра, откладывая ее на потом или вовсе игнорируя. Однако это простое действие способно заметно повлиять на самочувствие, настроение и даже работу мозга.

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Эксперты всё чаще называют утреннюю растяжку "новым кофе" – поскольку она эффективна для пробуждения организма. Издание eatthis.com рассказывает о преимуществах растяжки перед завтраком и делится простыми упражнениями для начала дня.

Безусловно, растяжка помогает подготовить мышцы к нагрузке, стимулирует кровообращение, способствует гибкости и снижает уровень стресса – об этом вам расскажут тысячи практиков йоги по всему миру. Однако, кроме общеизвестных преимуществ существует еще одно, менее очевидное: улучшение мозговой активности с самого утра благодаря повышению кровотока к головному мозгу.

"Статическое растягивание может усиливать циркуляцию крови в мозге, способствовать уменьшению эмоционального напряжения и даже улучшать настроение", – рассказывает доктор медицинских наук Найла Абдулбаки.

А доктор физиотерапии Ян Трегре добавляет, что несколько минут утренней растяжки помогут снизить усталость, повысить уровень энергии и подарят ощущение бодрости на целый день.

Специалисты Healthline отмечают, что такой эффект можно сравнить с действием кофе - и даже советуют отложить потребление кофеина на потом. Как объясняет хирург из Лондона доктор Каран Раджан, кофеин лучше всего потреблять тогда, когда уровень кортизола в организме начинает снижаться естественным путем. Таким образом, растяжка по утрам может стать эффективной альтернативой утренней чашке кофе.

А ещё, по словам экспертов, такая практика имеет неожиданный психологический эффект: помогает чувствовать себя увереннее перед сном.

"Растяжка после пробуждения – это как замена кофе! После восьми часов сна тело чувствует скованность, поскольку суставы и мышцы долгое время не работали. Чтобы избавиться от этой вялости, достаточно посвятить 5-10 минут легким растяжкам всего тела. Это улучшит кровообращение, в том числе в мозгу, и придаст заряд энергии для активного старта дня", – утверждает эксперт Киль ДиДжованни.

Но и это еще не все. Растяжка имеет еще один весомый бонус: способствует нормализации артериального давления.

Исследование, опубликованное в журнале Physical Activity and Health, показало: полчаса ежедневных упражнений на растяжку пять дней в неделю снижают артериальное давление эффективнее, чем быстрая прогулка.

В исследовании приняли участие 40 мужчин в возрасте около 60 лет с повышенным давлением. Части из них назначили прогулки, а другим – комплекс растяжек, который состоял из 21 упражнения по 30 секунд с 15-секундными перерывами. После восьми недель наблюдений оказалось, что у группы, которая занималась растяжкой, показатели давления были лучше.

"Это открытие важно, поскольку оно расширяет спектр возможных физических практик для контроля артериального давления. Поскольку аэробные упражнения также полезны для других показателей сердечно-сосудистого здоровья (например, уменьшение обхвата талии), оптимальным вариантом будет сочетание растяжки и кардио для достижения максимального эффекта", – отмечают авторы исследования.

Ниже приведены упражнения, которые полезно выполнять для бодрого утра.

Подтягивание коленей к груди

Это упражнение можно выполнить, не вставая с кровати. Глубоко вдохните и осторожно подтяните оба колена к груди, держа руки чуть ниже коленей. Постепенно приближайте колени, пока не почувствуете натяжение в пояснице и бедрах. Это упражнение также снимает напряжение с позвоночника.

Кобра

Это движение лучше выполнять на полу. Лягте на живот, разместите ладони под плечами. Медленно поднимайте голову и грудную клетку вверх, держа таз и ноги прижатыми к полу. Растянитесь вверх, удерживая позу 15-25 секунд, а затем медленно опуститесь обратно.

Скручивание позвоночника

Лягте на спину, подтяните одно колено и осторожно перенесите его на противоположную сторону, оставляя вторую ногу прямой. Ваши плечи должны оставаться на полу. Дышите ровно и глубоко. Повторите с другой ногой. Это помогает при болях в пояснице.

Боковое растяжение

Встаньте, ноги – на ширине бедер. Поднимите руки вверх и соедините ладони над головой. Медленно наклонитесь в одну сторону, удерживайте растяжение 10-20 секунд, затем повторите в противоположную сторону. Это упражнение активирует мышцы корпуса и бока туловища.

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