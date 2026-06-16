Секрет долголетия не в спортзале: какие виды физической активности действительно эффективны

Многие люди воспринимают физические упражнения лишь как способ похудеть или поддерживать хорошую форму. Однако научные исследования всё чаще доказывают, что регулярная физическая активность может существенно влиять на продолжительность жизни и общее состояние здоровья.

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Даже простые ежедневные привычки, связанные с движением, помогают снизить риск серьезных заболеваний и улучшают самочувствие. Эксперты назвали eatthis.com несколько эффективных способов сделать тренировки максимально полезными для долголетия.

Ошибочно считать, что тренировки нужны только спортсменам или тем, кто стремится к идеальной фигуре. Активный образ жизни помогает поддерживать работу сердца, укрепляет кости, улучшает когнитивные функции и положительно влияет на общее состояние организма.

Однако одним из самых ценных преимуществ движения остается его способность способствовать более долгой жизни. Многочисленные научные работы подтверждают: даже небольшое количество физической активности ежедневно может снизить риск преждевременной смерти. В частности, исследователи пришли к выводу, что для этого достаточно примерно 11 минут движения в день. Другие ученые подсчитали, что если бы люди ежедневно уделяли ходьбе хотя бы на 10 минут больше, можно было бы избежать более 111 тысяч смертей в год.

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Даже если раньше физические упражнения не были частью вашей жизни, начинать никогда не поздно. Исследования показывают, что всего 20 минут активности в день могут помочь людям старше 70 лет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем, кто только начинает свой путь к активному образу жизни, эксперты советуют не торопиться.

"Если у вас нет особых предпочтений в отношении физической активности, стоит начать с ходьбы или занятий на велотренажере. Это простые упражнения с невысокой нагрузкой, к которым легко привыкнуть. Главное – ь выбирать нагрузку в соответствии со своим уровнем подготовки. Слишком резкий старт часто приводит к травмам и мешает сохранить активность в будущем", — – объясняет специалист по реабилитации и силовой подготовке Том Оддо.

Ниже приведены несколько стратегий, которые помогут извлечь максимальную пользу из физической активности и сохранить здоровье на долгие годы.

Выбирайте активный отдых, который доставляет удовольствие

Тренировки не обязательно должны ассоциироваться с истощением и постоянным дискомфортом. Исследования показывают, что физическая активность, которая доставляет удовольствие, помогает дольше оставаться активными и положительно влияет на продолжительность жизни.

Полезными могут быть не только традиционные тренировки. Садоводство, активные игры на свежем воздухе или другие подвижные увлечения также способны улучшить здоровье.

"Лучшее упражнение — – е, которое вы действительно будете выполнять регулярно. Если вам нравится ходить пешком –, ходите. Любите велосипед –, катайтесь. Нравится баскетбол или упражнения со скакалкой –, выбирайте их. Важно найти занятие, которое доставляет удовольствие", — – подчеркивает Оддо.

Тренируйтесь вместе с другими

Социальные контакты играют важную роль для здоровья человека. Научные наблюдения показывают, что групповые занятия или тренировки с партнером могут быть полезнее для долголетия, чем самостоятельные упражнения.

В одном из масштабных исследований, которое длилось более 20 лет и охватило более 8 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что активности, связанные с общением, положительно влияют на продолжительность жизни.

Физиотерапевт Митч Торрес отмечает: "Время, проведенное с близкими людьми, способствует не только эмоциональному благополучию. Оно также помогает снизить риск развития хронических заболеваний и преждевременной смерти".

Кроме того, люди чаще соблюдают тренировочный режим, если занимаются вместе с друзьями или знакомыми.

Добавляйте больше движения в повседневную жизнь

Чтобы получить пользу для здоровья, не обязательно часами заниматься в спортивном зале. Исследования показывают, что примерно 4400 шагов в день уже существенно снижают риск смертности. Максимальная польза от ходьбы наблюдается примерно до 7500 шагов в сутки.

Достичь этой цели можно благодаря простым изменениям в повседневных привычках. Например, пользоваться лестницей вместо лифта, оставлять автомобиль чуть дальше от входа в магазин или чаще ходить пешком.

Персональный тренер Ти Джей Ментус считает, что такие мелкие решения формируют правильное отношение к физической активности.

"Человек, который регулярно выбирает лестницу вместо лифта, постепенно начинает воспринимать себя как того, кто готов преодолевать трудности и развиваться. А постоянный выбор комфорта, наоборот, закрепляет привычку избегать усилий", — – объясняет он.

Чаще занимайтесь на свежем воздухе

Даже если вы предпочитаете вечерние тренировки, стоит хотя бы иногда заниматься днём. Причина проста –, солнечный свет помогает организму вырабатывать витамин D.

Недостаток этого витамина связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Именно поэтому прогулки, пробежки или другие виды активности на открытом воздухе могут принести дополнительную пользу.

Физиотерапевт Дэйв Шелтон советует: "Утренний солнечный свет помогает настроить внутренние биологические часы и улучшает качество сна. Даже короткая 5–10-минутная прогулка утром может положительно повлиять на здоровье".

Не превращайте тренировки в источник стресса

Физическая активность призвана улучшать самочувствие, а не вызывать постоянное беспокойство. Ученые установили, что люди, которые считают себя менее активными, чем другие, могут чаще испытывать стресс, что негативно влияет на здоровье.

Психолог Алия Крам отмечает: "Наши убеждения относительно собственного образа жизни могут существенно влиять на здоровье. Важно не только придерживаться полезных привычек, но и формировать здоровое отношение к себе".

Поэтому не стоит упрекать себя за пропущенную тренировку или сравнивать собственные результаты с чужими достижениями. Если сегодня не удалось выполнить запланированное, всегда есть новый день для начала. В то же время важно признавать собственные успехи и помнить, что забота о здоровье включает не только физическую активность, но и позитивное мышление.

"В стремлении к долголетию важны не только полезные привычки, но и здоровый образ мышления", — – подытоживает Крам.

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